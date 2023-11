"Kritike prenapihnjene, Vegas zapuščamo po odlični dirki"

"Dirka je bila vrhunska, ena najboljših," o premierni dirki formule 1 na ulični stezi v Las Vegasu pove Lewis Hamilton. Dogodek je bil po četrkovih oziroma petkovih nočnih pripetljajih namreč deležen ogromno kritik. "Vse je bilo prenapihnjeno. Zdaj namreč Las Vegas zapuščamo po odlični dirki," pa pravi Toto Wolff. V ekipah so si le enotni, da bi bilo treba prilagoditi časovnico dirkanja, saj so bile polnočne ure precej nehumane, zdaj pa morajo še na pot preko polovice sveta v Abu Dabi. Christian Horner: "Vsi zapuščamo Vegas malo zje***."

Max Verstappen je dobil vse tri letošnje dirke v ZDA, obe tudi lani. Foto: Reuters Velika nagrada Las Vegasa se je končala s še eno v nizu zmag Maxa Verstappna (Red Bull): zmagal je na šesti zaporedni dirki v ZDA, na 18. letos in 53. v karieri, s čimer je izenačil dosežek tretjega najuspešnejšega vseh časov Sebastiana Vettla. Samo na eni od 22 dirk letos ni bil na zmagovalnem odru. S tretjim mestom Sergia Pereza (Red Bull) pa je njuna ekipa dosegla, kar ni še nikoli - končno prvo in drugo mesto v dirkaškem seštevku. Mehičan se je vendarle vrnil na stopničke, prvič po sedmih dirkah, po Monzi. "Kaj si sploh še lahko želiš od svojih dveh dirkačev, kot pa da sta prvi in drugi v prvenstvu? Perez je spet našel formo, pravo hitrost. Na zadnjih dveh, treh dirkah je spet pravi," se je po dirki v Las Vegasu smejalo šefu ekipe Christianu Hornerju. Letos so osvojili tudi konstruktorski naslov. Lepo darilo za Hornerjev 50. rojstni dan.

Skupni seštevek (21/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 549 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 273

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 232

4. Carlos Sainz (Ferrari) 200

5. Fernando Alonso (Aston Martin) 200

6. Lando Norris (McLaren) 195

7. Charles Leclerc (Ferrari) 188

8. George Russell (Mercedes) 160

9. Oscar Piastri (McLaren) 89

10. Lance Stroll (Aston Martin) 73



1. Red Bull Honda 822 točk

2. Mercedes 392

3. Ferrari 388

4. McLaren Mercedes 284

5. Aston Martin Mercedes 273

6. Alpine Renault 110

Po prostih treningih ostre kritike na račun organizacije

Pokrov odtočnega jaška je bila "zvezda številka 1" po prostih treningih. Foto: Guliverimage A čeprav je Verstappen še enkrat več zmagal, pa je bila dirka vse prej kot dolgočasna. Prehitevali so se tudi za prvo mesto. Novo ulično dirkališče omogoča zanimivo dirkanje, par pa je na koncu še pomembneje od vsega zakulisnega šova, ki spremlja dirke formule 1. In to je VN Las Vegasa po vseh negativnih pripetljajih in kritikah v petek še kako zelo potrebovala. Novinarji in navijači iz vsega sveta so bili po prostih treningih precej razburjeni: dvignjen pokrov odtočnega jaška, škoda na Ferrarijevem dirkalniku, drugi trening ob pol treh zjutraj, odstranjeni navijači s tribun, ki so tako prvi dan videli samo devet minut dirkanja za več sto dolarjev drage vstopnice, pa deset štartnih mest kazni Carlosu Sainzu, čeprav ni bil sam kriv za uničen pogonski sklop ... Iz Ferrarija so sporočili, da bodo imeli pogovor na štiri oči s promotorjem formule 1 in v tem primeru tudi organizatorjem dirke v Las Vegasu o morebitni odškodnini za nastalo škodo na njihovem dirkalniku.

Organizator je sporočil, da si je v treh dneh dogodek ogledalo 315 tisoč navijačev, a v četrtek tribune niso bile polne niti na začetku treninga, tako da se številka ne zdi najbolj verodostojna. Vsak dan so lahko na tribune sprejeli največ 105 tisoč ljudi. Foto: Reuters

"Dirka je bila vrhunska, ena najboljših"

Prehitevanje za zmago Foto: Reuters "Veliko je bilo povedanega, veliko negativnega, a vse je bilo prenapihnjeno. Zdaj namreč Las Vegas zapuščamo po odlični dirki," je poudaril šef Mercedesove ekipe Toto Wolff. "Mislim, da smo še dvignili priljubljenost formule 1 v ZDA. Zagotovo. Sam ne najdem ničesar negativnega. Pokrov jaška ni bil nič takega. Ko pogledam zadnji večer: spektakularna dirka, izjemno občinstvo, super dogodek, odlično dirkanje. Po tem si bom zapomnil prvo dirko v Las Vegasu. Izpolnila je vsa pričakovanja." Podobno je razmišljal tudi sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton: "Dirka je bila vrhunska, ena najboljših. Veliko ljudi in novinarjev je bilo tako negativnih o tej dirki in celotnemu šovu, sam pa sem se le prepustil toku dogajanja. In dobili smo vrhunsko dirko. Kot v Bakuju, samo še bolje."

"Vsi zapuščamo Vegas malo zje***"

Na dirki niso manjkali niti znani obrazi. Med njimi Usain Bolt in Terry Crews. Foto: Reuters V prihodnje bo treba razmisliti samo o časovnici. Dirkanje ob polnoči je za dirkače fizično zelo zahtevno. Pa ne le zanje: tudi za mehanike, inženirje in ostalo osebje ekipe. Še posebej ker jih zdaj čaka selitev preko več časovnih pasov in dirkanje v Abu Dabiju že čez pet dni. Naslednje leto bo situacija še težja, saj bosta po Las Vegasu sledili še dirki v Katarju in Abu Dabiju, vse tri pa v treh tednih. "Če moramo kaj izboljšati, je samo časovnica. Ni pa lahko najti prave, če želiš imeti dobre ure v Aziji, Evropi, na vzhodni in zahodni obali ZDA. V preteklosti je bilo veliko lažje, kot je bila formula 1 namenjena samo evropskemu občistvu," pravi vodja Ferrarijeve ekipe Fred Vasseur. Horner mu pritrjuje: "Vsi zapuščamo Vegas malo zje***. Tako ali drugače je bil brutalen konec tedna za prav vse. In to moramo v prihodnje spremeniti. Televizijsko publiko ne bomo nikoli povsem zadovoljili. To je ameriška dirka. Če bi vozili ob osmih zvečer ali nekaj takega, pa bi bilo lažje vsaj za vse tukaj na prizorišču."

Nihče pa ne more oporekati, da je bila kulisa res nekaj posebnega. Takole so vozili mimo amfiteatra MSG Sphere, ki je ves čas spreminjal svojo podobo. Las Vegas ima desetletno pogodbo za organizacijo dirke. Foto: Reuters