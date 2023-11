Spodili navijače, ti so že vložili tožbo

Priznani odvetniški firmi iz Las Vegasa Dimopoulos in JK Legal & Consulting sta proti organizatorju VN Las Vegasa vložili tožbo v imenu več kot 35 tisoč navijačev, ki so za četrtkov dirkaški dan kupili vstopnice, ki so stale od 200 dolarjev pa do več tisoč dolarjev, a so morali pred drugim prostim treningom zapustiti tribune. V tožbi zahtevajo odškodnino v višini 30 tisoč ameriških dolarjev (27.500 evrov) po osebi. Organizator te dirke, ki je sam promotor tekmovanja formule 1 Liberty Media, tožbe ni hotel komentirati, zapisali so le, da je bila njihova skrb varnost navijačev.

Carlos Sainz Foto: Guliverimage Prvi prosti trening je bil prekinjen in odpovedan, ko je v deveti minuti pokrov odtočnega jaška poškodoval dirkalnik Carlosa Sainza (Ferrari). Nato so več kot pet ur preverjali in po potrebi zavarili še vse preostale jaške na tem novem uličnem dirkališču v Las Vegasu. Tako se je drugi prosti trening namesto ob polnoči po lokalnem času začel šele ob 2.30 in trajal do štirih zjutraj. Tribune, tudi "paddock", pa so izpraznili ob pol drugi uri zjutraj. Kot razlog so navedli logistične skrbi. Pozneje se je izkazalo, da so imeli redarji na prizorišču plačane delovne ure samo do 1.30, zato so morali domov tudi navijači. Nadur redarjem organizator naj ne bi bil pripravljen plačati. Organizator navijačem ni povrnil denarja za vstopnice, ampak jim je dal le vavčer za 200 ameriških dolarjev za nakup navijaških izdelkov iz uradne trgovine formule 1.

Nadaljevanje dirkaškega konca tedna v Las Vegasu, ki je formulo 1 gostil prvič po 41 letih, je minilo brez organizacijskih zapletov. Dirka je ponudila veliko drame in prehitevanj, a jo je vseeno dobil Max Verstappen (Red Bull). Prvak je dosegel 18. zmago letos.