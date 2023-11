Dirkajo za milijone, Hamilton zavrača Hornerjeve besede

To nedeljo se bo ob sončnem zahodu v Abu Dabiju sklenila rekordno dolga sezona formule 1. Na 22. dirki prvenstva, kjer bo Max Verstappen skušal doseči 19. zmago letos, bo najbolj zanimiv dvoboj za končno drugo mesto v konstruktorskem seštevku, saj Mercedes in Ferrari ločijo le štiri točke. Ob prihodu v Emirate je bil v središču pozornosti Lewis Hamilton, češ ali je res želel sedež v ekipi Red Bull.

Svetovno prvenstvo v reliju se je končalo pretekli konec tedna, ta konec tedna pa se zaključujeta še prvenstvi motoGP in formula 1. Finalno dirko v kraljici avtomotošporta zdaj že tradicionalno gostijo Združeni arabski emirati, točneje Abu Dabi, kjer je zadnje tri dirke dobil aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Red Bull in Mercedes imata na dirkališču v Yas Marini po šest zmag, Ferrari na primer še nobene.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Abu Dabija:



2022 - Max Verstappen (Red Bull)

2021 - Max Verstappen (Red Bull)

2020 - Max Verstappen (Red Bull)

2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Valtteri Bottas (Mercedes)

Razdelitev denarne nagrade v konstruktorskem seštevku

Max Verstappen bo to noro noro leto skušal zaključiti še z 19. zmago. Foto: Reuters Verstappen bo dirkal za 19. zmago sezone, da še poviša rekord po številu zmag v sezoni, sicer pa že za svojo 54. zmago, s čimer bi presegel Sebastiana Vettla. "To je nora številka, ampak res smo imeli noro noro leto," pove nizozemski dirkač, ki ima kljub toliko zmagam vsega 26 let.

Precej bolj kot boj za zmago na 22. dirki prvenstva bo pomemben boj za končno razvrstitev ekip, saj to pomeni delitev večmilijonske denarne nagrade. Odločena sta namreč samo prvo in šesto mesto, kar sta Red Bull in Alpine. Med Mercedesom in Ferrarijem so v boju za drugo mesto samo štiri točke razlike, tudi McLaren in Aston Martin se še lahko zamenjata na mestih štiri in pet (11 točk razlike). "Veselimo se izziva, ki je pred nami. Boj bo zelo tesen. Za njimi je zelo dobra dirka, a smo vseeno raje v prednosti kot pa v njihovih čevljih," je pred začetkom dirkaškega konca tedna razmišljal George Russell (Mercedes). "Tukaj bomo precej bolj konkurenčni kot pa v Las Vegasu," pa je o boju za četrto mesto povedal Oscar Piastri (McLaren). Še precej več pa milijon ali dva več denarne nagrade pomeni manjšim ekipam in ob kakšnem presenečenju in večjem točkovnem izkupičku se lahko vrstni red od sedmega do desetega mesta še premeša.

Skupni seštevek pred VN Abu Dabija (21/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 549 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 273

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 232

4. Carlos Sainz (Ferrari) 200

5. Fernando Alonso (Aston Martin) 200

6. Lando Norris (McLaren) 195

7. Charles Leclerc (Ferrari) 188

8. George Russell (Mercedes) 160

9. Oscar Piastri (McLaren) 89

10. Lance Stroll (Aston Martin) 73



1. Red Bull Honda 822 točk

2. Mercedes 392

3. Ferrari 388

4. McLaren Mercedes 284

5. Aston Martin Mercedes 273

6. Alpine Renault 110

7. Williams Mercedes 28

8. Alpha Tauri Honda 21

9. Alfa Romeo Ferrari 16

10. Haas Ferrari 12

Hamilton: Sam nisem stopil do Christiana

Lewis Hamilton je negiral Christiana Hornerja in zanikal, da ga je vprašal, ali lahko dirka za Red Bull. Foto: Reuters Ob prihodu v Abu Dabi se največ govori o Lewisu Hamiltonu. Christian Horner, šef Red Bullove ekipe, je namreč pred dnevi dejal, da se je Hamilton zanimal (oziroma njegovi predstavniki), ali bi lahko v sezoni 2024 dirkal za Red Bull. Še preden je septembra podpisal novo dveletno pogodbo z Mercedesom, pa se je precej govorilo o tem, da je mogoč njegov prestop k Ferrariju.

Tudi zgodbo o Red Bullu je sedemkratni svetovni prvak zdaj zanikal. "Sam nisem stopil do Christiana, z njim nisem govoril že več let. In tudi nihče iz moje ekipe ni. Preveril sem, nihče iz moje ekipe ni navezal stika z njim. Je pa on stopil v stik z mano, da bi se dobila konec leta. Sporočil sem mu: 'Upam, da si v redu, želim ti vse najboljše, čestitke za izjemno sezono, upam, da vam bom kmalu spet lahko konkuriral.'"

Časovnica VN Abu Dabija



Petek, 24. 11.:

10.30 prvi trening

14.00 drugi trening



Sobota, 25. 11.:

11.30 tretji trening

15.00 kvalifikacije



Nedelja, 26. 11.:

14.00 dirka