Trening dvakrat "rdeč", Sainz ponovno razbil Ferrarija

Na prvem treningu je bil z Aston Martinom hiter brazilski talent Felipe Drugovich. Foto: Guliverimage Še na drugi veliki nagradi zapored so najboljši vozniki formule 1 prvi dan dirkali precej manj kot načrtovano. Na prvem treningu v Abu Dabiju je vseh 10 ekip dalo priložnost mladim talentom, tako je polovica rednih dirkačev počivala. Ta trening je dobil George Russell (Mercedes), tri desetinke pred Felipejem Drugovichem (Aston Martin) in Danielom Ricciardom (Alpha Tauri).

Večji del drugega uro dolgo treninga je bila izobešena rdeča zastava. Najprej je svoj dirkalnik razbil Carlos Sainz (Ferrari), ko so stezo očistili in s treningom nadaljevali pa takoj nato še Nico Hülkenberg (Haas). Ferrarijevi mehaniki bodo imeli tako še drugi konec tedna veliko dela, tokrat je sicer Špančev dirkalnik manj razbit kot v Las Vegasu. Ko je na neravnini na stezi in robniku podrsal s podvozjem, mu je vzelo zadek dirkalnika, ga zavrtelo in končal je v zaščitnih gumah.

🚩 RED FLAG 🚩



Carlos Sainz goes spinning off into the barriers at Turn 3



Driver has exited the car and is OK#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/uXz65uC5VX