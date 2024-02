Ferrari že hiter. "Konkurenca je bolj izenačena, kot mislimo."

Drugi dan zimskih testiranj na stezi Sakhir v Bahrajnu so bili na prvih štirih mestih dirkači ekip, ki jih pričakujemo v ospredju, vprašanje pa, ali v takem vrstnem redu: Ferrari, Red Bull, Mercedes in McLaren. Carlos Sainz je s časom 1:29,921 še za sekundo in pol izboljšal sredin najboljši čas Maxa Verstappna, kar pa je bolj ali manj le dokaz, da rezultati testiranj veliko ne štejejo, saj ima vsaka ekipa na posamezen dan svoj program nalog.

Sergio Perez Foto: Guliverimage Drugi dan testiranj je dopoldne večina ekip preizkušala nastavitve za dirko in odpeljala veliko krogov, popoldne pa so se posamezne ekipe že odločile za preizkus dirkalnika z malo goriva in z drugo najmehkejšo zmesjo pnevmatik. In tako je Carlos Sainz (Ferrari) odpeljal izvrsten čas 1:29,921 in bil tako tričetrt sekunde hitrejši od Sergia Pereza (Red Bull). V sredo je z Red Bullom dirkal samo Max Verstappen, v četrtek pa torej samo Mehičan. Prvič je z novim dirkalnikom vozil tudi Lewis Hamilton (Mercedes) in po 123 odpeljanih krogih (brez težav) postavil tretji čas dneva. Četrti je bil Lando Norris (McLaren), s petim mestom pa je Daniel Ricciardo (RB) potrdil, da bo nekdanji Alpha Tauri letos res bolj konkurenčen kot lani. Zanimivo, da je bil tudi drugi dan edini z nekaj drame Logan Sargeant (Williams), najprej se je zavrtel, nato pa znova nekaj porodnih tehničnih krčev na novem dirkalniku. Vseeno mu je uspelo odpeljati kar 117 krogov, kar pa je nenazadnje glavni cilj testiranj.

Zimska testiranja, 2. dan:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:29,921 (84 krogov)

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,758 (129)

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,145 (123)

4. Lando Norris (McLaren) +1,335 (52)

5. Daniel Ricciardo (RB) +1,440 (88)

6. Charles Leclerc (Ferrari) +1,829 (54)

7. Lance Stroll (Aston Martin) +2,108 (96)

8. Esteban Ocon (Alpine) +2,140 (78)

9. Valtteri Bottas (Sauber) +2,306 (97)

10. Oscar Piastri (McLaren) +2,407 (35)

11. Logan Sargeant (Williams) +2,657 (117)

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +3,132 (31)

13. Guanju Džov (Sauber) +3,794 (38)

14. Pierre Gasly (Alpine) +3,883 (33)

15. Kevin Magnussen (Haas) +6,690 (93)

16. Nico Hülkenberg (Haas) +7,588 (31)

17. Juki Cunoda (RB) +8,153 (40)

Hamilton: Naredili smo korak naprej

Lewis Hamilton pritrjuje, da je z W15 lepše dirkati kot lani z W14. Foto: Guliverimage

Logan Sargeant. Na testiranjih ekipe uporabljajo tudi barvila, da s tem vidijo, kakšen oziroma kje je pretok zraka okrog dirkalnika. Foto: Guliverimage Še nekaj najbolj zanimivih izjav, ki so jih podali dirkači po koncu četrtkovega testnega dne. "Prepričan sem, da je konkurenca veliko bolj izenačena, kot si mislimo. Zagotovo. Sicer pa vsak dela svoje stvari in se s konkurenco še ne ukvarjamo," je poudaril Perez. Verstappen je bil v sredo razred zase in je res marsikoga zaskrbelo, da se obeta še ena sezona premoči ekipe Red Bull. Previdno pozitivni so v Ferrarijevi garaži. "Na dirkalniku je veliko novega in prva dva dni smo bili osredotočeni na spremembe. V petek bomo uredili še podrobnosti," je strnil Charles Leclerc, ki je postavil šesti čas dneva. Sainz najboljšemu dosežku dneva ni dajal posebne veljave: "Kar zadeva razmerje moči, nimam pojma. Lahko samo rečem, da se Red Bull zdi hiter. Sicer pa ne moremo reči ničesar." Hamilton, ki je začel svojo 12., zadnjo sezono z Mercedesom, je ponovil besede ekipnega kolega od srede: "Naredili smo korak naprej, dirkalnik je res lepše voziti."

V petek sledi še tretji in obenem zadnji testni dan. Je pa do začetka rekordno dolge sezone 2024 (24 dirk) samo še en teden. Prvi trening pred uvodno VN Bahrajna bo že naslednji četrtek. Prvi dve dirki v letu 2024 bosta namreč že v soboto, po Bahrajnu nato še VN Savdske Arabije. Razlog: ker gre za arabski državi, dirki pa sta v času ramadana.

Bahrajn bo tudi letos gostil uvodno dirko sezone, bo pa ta že v soboto, 2. marca. Foto: Guliverimage