Po prvem dnevu nihče ne dela panike, pa bi jo lahko

Lando Norris Foto: Reuters Trikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je prvi dan testiranj dosegel najboljši čas, 1:31,344. Odpeljal je kar 143 krogov. Bil je namreč edini voznik Red Bulla na progi. Samo še Mercedes je celoten testni dan namenil enemu vozniku, George Russell je odpeljal 122 krogov in z najboljšim za Verstappnom zaostal skoraj tri sekunde. Še najbolj sta se aktualnemu svetovnemu prvaku približala Lando Norris (McLaren) in Carlos Sainz (Ferrari), ki sta dirkala v popoldanskih urah, ko je bila steza v Bahrajnu hitrejša.

Carlos Sainz. Pri Ferrariju so previdno optimistični. Foto: Reuters

Zimska testiranja, 1. dan:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:31,344 (143 krogov)

2. Lando Norris (McLAren) +1,140 (73)

3. Carlos Sainz (Ferrari) +1,240 (69)

4. Daniel Ricciardo (RB) +1,255 (69)

5. Pierre Gasly (Alpine) +1,461 (61)

6. Lance Stroll (Aston Martin) +1,663 (54)

7. Charles Leclerc (Ferrari) +1,903 (64)

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +2,041 (77)

9. Oscar Piastri (McLaren) +2,413 (57)

10. Guanju Džov (Sauber) +2,527 (63)

11. Logan Sargeant (Williams) +2,538 (21)

12. George Russell (Mercedes) +2,765 (122)

13. Juki Cunoda (RB) +2,792 (64)

14. Valtteri Bottas (Sauber) +3,087 (68)

15. Alex Albon (Williams) +3,243 (40)

16. Esteban Ocon (Alpine) +3,333 (60)

17. Kevin Magnussen (Haas) +4,334 (60)

18. Nico Hülkenberg (Haas) 3,452 (82)

"Z W15 da lažje dirkati kot pa z lanskim dirkalnikom"

Prvi dan testiranj je bil namenjen zbiranju informacij in ne toliko doseganju hitrih krogov. Foto: Reuters

Valtteri Bottas z dirkalnikom ekipe Stake Kick Sauber (lani smo ekipo poznali kot Alfa Romeo). Foto: Reuters Na testiranjih seveda vsaka ekipa opravi svoj začrtan program, zato rezultati res niso najbolj verodostojni. Tako so še najbolj zgovorne besede oziroma občutki dirkačev po končanem dirkaškem dnevu. "Naredil sem veliko krogov, preizkusili smo veliko stvari na dirkalniku, kar je najbolj pomembno. Zadovoljen sem," je dejal Verstappen. Iz Mercedesove garaže so sporočili, da so raje zbirali informacije kot pa skušali doseči čim boljši čas. "Temelji so dobri. Naredil sem veliko krogov, dobili smo veliko informacij. Občutek je, da se z W15 da lažje dirkati kot pa z lanskim dirkalnikom," je prve misli strnil Russell. Previdno optimistični so tudi v Ferrariju.

Daniel Ricciardo z dirkalnikom ekipe RB, kot se po novem imenuje lanski Alpha Tauri. Foto: Reuters Sredin testni dan je minil skoraj brez drame, samo z dirkalnika Lanca Strolla (Aston Martin) je odletelo stransko ogledalo. Daniel Ricciardo (RB), ki je postavil četrti čas (odpeljal je veliko konstantnih krogov in bil najlepše pozitivno presenečenje dneva), se mu je uspel izogniti, Nico Hülkenberg (Haas) pa ga je povozil. Dirkača ekipe Haasa sta bila z naskokom najpočasnejša, na zadnjih dveh mestih sta zaostala štiri sekunde in pol. Nekaj težav je imel še Logan Sargeant (Williams), ki je bil 11. najhitrejši. Najprej se je zavrtel, nato pa z okvaro zapeljal v garažo (šlo naj bi za težavo na pogonski gredi).