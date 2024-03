Felipe Massa se tudi po 16 letih ni sprijaznil, da je v zadnjem krogu sezone, na domači VN Brazilije, izgubil naslov prvaka v boju z Lewisom Hamiltonom. Prepričan je, da je incident z ene od dirk prej, VN Singapurja, vplival na razplet sezone. Ker Fia in vodstvo tekmovanja nista izničila rezultatov tiste dirke (namerno trčenje dirkalnika ekipe Renault), je zdaj Massa vložil tožbo, s katero želi naslov prvaka in denarno odškodnino.

Felipe Massa je v zadnjem krogu domače VN Brazilije za točko ostal brez naslova prvaka. Foto: Guliverimage Nekdanji voznik formule 1 Felipe Massa je v Londonu proti Mednarodni avtomobilistični zvezi (Fia), nekdanjemu lastniku tekmovanja Fomu in nekdanjemu prvem možu tekmovanja Bernieju Ecclestonu vložil tožbo, s katero želi doseči, da mu dodelijo naslov prvaka leta 2008. Brazilec želi tudi finančno odškodnino v višini približno 75 milijonov evrov.

V sezoni 2008 je osvojil drugo mesto v skupnem seštevku za tedanjim voznikom McLarna Lewisom Hamiltonom. Britinec je zbral 98 točk, Massa pa eno manj. Odločitev je padla v zadnjem krogu zadnje dirke v Braziliji, ko je dirkač Ferrarija z zmago že slavil naslov prvaka, a je nekaj sekund pozneje tik pred ciljem Hamilton prehitel Tima Glocka in s petim mestom dosegel točko, ki jo je potreboval za svojo prvo lovoriko.

Fernando Alonso je dobil sporno VN Singapurja. Foto: Guliverimage A za Masso ni sporna ta dirka, temveč je prepričan, da je naslov izgubil zaradi incidenta med dirko na VN Singapurja. Takrat je v tako imenovani aferi Crashgate voznik Renaulta Nelson Piquet mlajši namerno povzročil nesrečo, po kateri je na dirkališče zapeljal varnostni avtomobil. Dirko je dobil Piquetov moštveni kolega Fernando Alonso. Massa je kljub prvemu štartnemu položaju po napakah v boksu končal zgolj na 13. mestu in ni dobil točk, Hamilton pa je bil tretji. Če bi to dirko razveljavili, bi imel britanski dirkač v končnem seštevku šest točk manj oziroma pet manj od brazilskega, ki bi tako osvojil svoj edini naslov prvaka v kraljici avtomotošporta.

Ekipa Renaulta je leta 2009 priznala, da je šlo za namerno nesrečo, a vodstvo formule 1 ni izničilo izidov dirke. "Vedno sem govoril, da se bom boril do konca. Glede na to, da sta se Fia in Fom odločila, da ne naredita ničesar, bomo na sodišču iskali popravo teh dogodkov," je dejal Massa. Ta trdi, da bi leta 2008 osvojil naslov prvaka, če bi incident preiskali med sezono, in da je Fia prekršila svoja pravila.

Obtoženi se na Massovo tožbo niso odzvali.