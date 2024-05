Kako majhne razlike! A tudi konec Maxovega pretvarjanja.

Max Verstappen (Red Bull) je v petek govoril, da so daleč za najhitrejšimi. Pa saj smo že navajeni, da se pretvarjajo. V soboto je bil na kvalifikacijah on najhitrejši in bo tudi na sedmi veliki nagradi letos na prvem štartnem mestu. Ne dirkača Ferrarija, najbližje sta mu bila dirkača ekipe McLaren. Dirka za VN Emilije Romanje bo v nedeljo ob 15.00.

"Zelo težak vikend, še na zadnjem treningu. Nisem pričakoval, da bom na prvem štartnem mestu. A smo po zadnjem treningu naredili nekaj sprememb na dirkalniku. To dirkališče je res neverjetno, še vedno se kar tresem, po žilah se mi pretaka adrenalin," je v prvi izjavi po kvalifikacijah na dirkališču Enzo & Dino Ferrari povedal aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Dosegel je svoj 39. najboljši štartni položaj v karieri (sedmi letos). Odpeljal je najhitrejši krog konca tedna, 1:14,746.

Charles Leclerc bo šele na četrtem štartnem mestu. Foto: Reuters A razlike so bile na kvalifikacijah zelo majhne, tudi v odločilnem tretjem delu. Oscar Piastri in Lando Norris (oba McLaren) sta na drugem in tretjem mestu zaostala manj kot desetinko! Razočaranje pa za v petek najhitrejši Ferrari, Charles Leclerc je bil z dvema desetinkama zaostanka četrti, Carlos Sainz s skoraj pol sekunde peti. Če v Imoli nisi v prvi štartni vrsti, je zmaga skoraj nedosegljiva. Tifosi so se očitno v petek prehitro veselili. George Russell je bil na šestem mestu obljši od obeh Mercedesom, s sedmim je prijetno presenetil Juki Cunoda (RB), ki je kot prvi v zadnjem delu kvalifikacij zaostal več kot pol sekunde.

Oscar Piastri z McLarnom je bil najbližje Verstappnu, zaostal je le 74 tisočink. Foto: Reuters

Drugi del kvalifikacij, ki najbolje odraža surovo hitrost dirkalnikov in dirkačev, so bile razlike še manjše. Enajst dirkačev je bilo v razmaku vsega pol sekunde, pri čemer Leclercu, Cunodi in obema McLarnoma ni bilo potrebno odpeljati dveh hitrih krogov. Z 1:15,176, kar je bil dotlej najhitrejši krog konca tedna, je bil prvi Verstappen, Sergio Perez (Red Bull) pa je na 11. mestu končal kvalifikacije in še enkrat več razočaral.

VN Emilije Romanje, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:14,746

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,074

3. Lando Norris (McLaren) +0,091

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,224

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,487

6. George Russell (Mercedes) +0,488

7. Juki Cunoda (RB) +0,719

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,758

9. Daniel Ricciardo (RB) +0,928

10. Nico Hülkenberg (Haas) +1,234



11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Alex Albon (Williams)

15. Pierre Gasly (Alpine)



16. Valtteri Bottas (Sauber)

17. Guanju Džov (Sauber)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Logan Sargeant (Williams)

Tretji trening McLarnu, nesreči Pereza in Alonsa

Fernando Alonso je razbil svoj dirkalnik na tretjem treningu. Foto: Guliverimage

Pa tudi Sergio Perez. Foto: Guliverimage Že tretji trening je dal vedeti, da je konkurenca v Imoli izenačena in predvsem premešana. Najhitrejša sta bila dirkača McLarna, s pol sekunde zaostanka sta prvemu Oscarju Piastriju (1:15,5) sledila oba Ferrarijeva aduta. Max Verstappen je na šestem mestu zaostal več kot osem desetink. Je bil pa ta trening najbolj dramatičen od vseh treh, saj sta s proge zletela Sergio Perez (v zavoju Variante Alta) in Fernando Alonso (v Rivanzzi). Oba sta končala v zaščitnih gumah in kar precej zdelala vsak svoj dirkalnik.

Alonsu so komaj pravočasno popravili njegovega Aston Martina za kvalifikacije, nato pa je že v prvem hitrem krogu znova zapeljal prek robnikov in na pesek ter uničil svoj krog. Bil je edini in kvalifikacije je končal na začelju. V prvem delu kvalifikacij je bil sicer najhitrejši Nico Hülkenberg (Haas), šele 18. pa je bil njegov ekipni kolega Kevin Magnussen, saj ga je v odločilnem hitrem krogu oviral Piastri, ki je že peljal v bokse.

Točke se bodo delile v nedeljo. Štart sedme dirke sezone ob 15. uri.