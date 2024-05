Tifosi si manejo roke, trening obeta zelo veliko

George Russell je bil na prvem treningu drugi. Mercedes naj bi bil s posodobitvami nekaj hitrejši. Foto: Reuters Prvi prosti trening v Imoli obeta zanimiv sedmi dirkaški konec tedna v letošnjem prvenstvu formule 1. Prvih sedem dirkačev je ločilo manj kot pol sekunde. Najhitrejši ni bil Max Verstappen (Red Bull), ki je na petem mestu zaostal četrt sekunde za najhitrejšim Charlesom Leclercem (Ferrari). Potencial poskočnega konjiča je s tretjim mestom potrdil Carlos Sainz. Za tifose ne bi bilo nič lepšega kot zmaga na dirkališču, ki nosi ime po Enzu in Dinu Ferrariju. Ferrariju in Red Bullu bosta očitno konkurenčna še Mercedes in McLaren, ki je z Landom Norrisom slavil pred dvema tednoma v Miamiju. Mladi britanski dirkač je na osmem mestu zaostal dobrih šest desetink. Britanca v Mercedesu (veteran Lewis Hamilton je bil sedmi) pa se nadejata, da so posodobitve na dirkalniku končno zadetek v polno.

Na tem treningu je vozil tudi rezervni voznik Ferrarija in Haasa Oliver Bearman. Devetnajstletnik je spomladi navdušil na svojem debiju, ko je dirkal kot zamenjava za Sainza na VN Savdske Arabije. Edini malo bolj dramatični trenutek je bil, ko je z okvaro dirkalnika na stezi obstal Alex Albon in so dirkanje za krajši čas prekinili z rdečo zastavo.

VN Emilije Romanje, 1. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:16,990

2. George Russell (Mercedes) +0,104

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,130

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,243

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,250

6. Juki Cunoda (RB) +0,398

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,418

8. Lando Norris (McLaren) +0,612

9. Oscar Piastri (McLaren) +0,817

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,877

11. Pierre Gasly (Alpine) +0,915

12. Lance Stroll (Aston Martin) +1,082

13. Daniel Ricciardo (RB) +1,152

14. Esteban Ocon (Alpine) +1,622

15. Oliver Bearman (Haas) +1,677

16. Valtteri Bottas (Sauber) +1,837

17. Guanju Džov (Sauber) +2,139

18. Logan Sargeant (Williams) +2,911

19. Alex Albon (Williams) +3,060

20. Nico Hülkenberg (Haas) +4,069

Na drugem treningu Leclerc še hitrejši

Na drugem treningu je bil Leclerc še hitrejši. Foto: Reuters Da v Imoli morda Red Bull res ne bo dominanten kot na nekaj drugih letošnjih uvodnih dirkah, nakazuje tudi razplet drugega treninga. Znova je bil najhitrejši Leclerc s Ferrarijem in to še s sekundo boljšim časom kroga kot na prvem treningu. Verstappen je bil z več kot pol sekunde zaostanka šele sedmi, Sergio Perez pa osmi. Na prvih štirih mestih so bili dirkači štirih ekip, presenetljivo Juki Cunoda (RB). Edini, ki je imel med prvimi peti dva dirkača, je bil Mercedes.

Bo pa na sobotnih kvalifikacijah ob 16. uri zelo zanimivo že v prvem in drugem delu, saj sta na treningu dirkače med devetim in 18. mestom ločili le dobri dve desetinki.

VN Emilije Romanje, 2. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:15,906

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,192

3. Juki Cunoda (RB) +0,380

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,391

5. George Russell (Mercedes) +0,405

6. Carlos Sainz (Ferrari) +0,517

7. Max Verstappen (Red Bull) +0,541

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,646

9. Nico Hülkenberg (Haas) +0,920

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,932

11. Daniel Ricciardo (RB) +1,061

12. Lando Norris (McLaren) +1,074

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1,085

14. Esteban Ocon (Alpine) +1,102

15. Pierre Gasly (Alpine) +1,158

16. Valtteri Bottas (Sauber) +1,182

17. Kevin Magnussen (Haas) +1,223

18. Alex Albon (Williams) +1,229

19. Guanju Džov (Sauber) +1,700

20. Logan Sargeant (Williams) +1,942

Petkove presenečenje v Imoli je tretji dosežek Jukija Cunode z dirkalnikom ekipe RB. Foto: Guliverimage

Verstappen: Daleč od najhitrejših

Max Verstappen se v dirkalniku ni počutil dobro. Foto: Reuters "Težak dan. Nismo našli prave uravnoteženosti dirkalnika. V njem se nisem počutil dobro. Hitro bi lahko izgubil nadzor nad njim. Marsikaj moramo pregledati. Res slab dan," je bil po treningih zaskrbljen Verstappen. A ne bi bilo prvič, da bi po slabem petku v soboto osvojil najboljši štartni položaj. "Tudi ritem za dirko je bil res slab. Marsikaj moramo spremeniti, če želimo biti ta vikend konkurenčni. Danes smo bili daleč od najhitrejših."

Dirka za veliko nagrado Emilije Romanje bo v nedeljo ob 15. uri.