Newgarden zmagovalec razburljivega Indyja 500

Ameriški dirkač Josef Newgarden iz ekipe Penske je zmagovalec tradicionalne vzdržljivostne dirke 500 milj Indianapolisa, ki je tokrat doživela že 107. izvedbo. Do prve zmage na tej klasični preizkušnji je dvakratni prvak ameriške serije Indy prišel šele v zadnjem krogu, pred tem so dirko dvakrat prekinili z rdečo zastavo.

Dolgo je kazalo, da bo zmago ubranil lanski najhitrejši dirkač Šved Marcus Ericsson (Ganassi), ki je vodil pred zadnjo prekinitvijo v 199. od 200 krogov na Indianapolisu. A na koncu ga je domači voznik še prehitel, na tretjem mestu pa je klasično preizkušnjo na ovalu končal še en domačin Santino Ferrucci (D&R Racing).

Foto: Reuters

Dirko so zaznamovale številne nesreče, najbolj spektakularna se je zgodila 16 krogov pred koncem, ko se je bolid Kyla Kirkwooda po trčenju v zaščitni zid prevrnil, a je dirkač ostal nepoškodovan.

Foto: Reuters

Zmaga Newgardna je prva ameriška na tej dirkaški klasiki po letu 2016, ko je slavil Alexander Rossi. Pozneje so bili najboljši še Japonec Takuma Sato (2017 in 2020), Avstralec Will Power, Francoz Simon Pagenaud, Brazilec Helio Castroneves ter lani Ericsson.

