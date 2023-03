"Ljudje si vzamejo dopust, da nas pridejo spodbujat"

Navijači so s svojo prisotnostjo in navijanjem na Rogli nagradili deskarje in organizatorje, ki so pripravili progo, ki je omogočala pošten boj.

Navijači so s svojo prisotnostjo in navijanjem na Rogli nagradili deskarje in organizatorje, ki so pripravili progo, ki je omogočala pošten boj. Foto: A. T. K.

Trije Slovenci med TOP 14, glasni navijači, izvrstna proga, morda celo najboljša v tej sezoni, ki je končno omogočila pošten boj med tekmeci, in vrnitev največje zvezdnice alpskega deskanja Ester Ledecke so ključni poudarki deskarke tekme paralelnega veleslaloma na Rogli. Do konca sezone je le še paralelni slalom in ekipna tekma, kjer bosta Slovenijo zastopala Žan Košir in Gloria Kotnik.

"Lepo je pogledati vse te ljudi, ki vzamejo dopust, zato da nas pridejo podpret," je v zvezi z navijači, ki so duša in srce slehernega športnega praznika, povedal Tim Mastnak, s sedmim mestom najboljši Slovenec paralelne veleslalomske tekme na Rogli. Žan Košir je osvojil mesto tik za njim, Rok Marguč, ki se je po debelih dveh sezonah (in svetovnem prvenstvu v Gruziji) spet prebil v izločilne boje, je tekmo končal na 14. mestu, medtem ko je bila Gloria Kotnik z 19. mestom "prekratka" za izločilne boje.

Navijaška kulisa

Čeprav je še včeraj kazalo, da se deskarjem na Rogli zaradi muhastega vremena ne obeta nič dobrega, se je izkazalo ravno obratno. Proga Jasa je zaradi izvrstne priprave in prizadevnih delavcev zdržala tekmovalce, v času izločilnih bojev, od 13. ure, pa je tudi veter popustil, sneženje je pojenjalo, vreme pa je končno pokazalo prijaznejši obraz. Za dodatno kuliso deskarskega praznika so poskrbeli še navijači.

Mastnak: Pravi čudež, da je bila proga tako dobro pripravljena

"Glede na to, kakšno vreme smo imeli zadnja dva dneva, je pravi čudež, da je bila proga tako dobro pripravljena. Zagotovo je bila to ena izmed boljših tekem v letošnji sezoni. Vsa čast organizatorjem, da jim je v takih pogojih uspelo pripraviti tako progo," je Mastnak pohvalil organizatorje, zahvalo pa namenil tudi navijačem. "Lepo je pogledati vse te ljudi, ki vzamejo dopust zato, da nas pridejo podpret, si pa želim, da bi bila tekma v prihodnji sezoni spet ob koncu tedna. To bi bilo dobro tako za Roglo kot za naš šport."

Tima Mastnaka je izločil Italijan Roland Fischnaller, zmagovalec tekme in najboljši veleslalomist sezone. Foto: Miha Matavž/FIS

Mastnak polovično zadovoljen z izkupičkom

Kar zadeva uvrstitev je bil delno zadovoljen. "Zagotovo bi nekaj še lahko pridobil v spodnjem delu," je razmišljal v cilju. Danes je imel v četrtfinalu res težko nalogo. Zoperstaviti se je poskušal najboljšemu veleslalomistu te sezone, Italijanu Rolandu Fischnallerju, ki je bil najhitrejši že v kvalifikacijah, na koncu pa je svojo moč razkazoval tudi v izločilnih bojih.

"Proga Jasa je sprinterska in če kje zamudiš, to težko nadomestiš. V zgornjem delu na žalost nisem med najhitrejšimi, že na treningu nisem bil, zato sem moral od sredine loviti tekmece, kar je precej zahtevno. Treba je napadati iz zavoja v zavoj, to pa hitro lahko pripelje do napake. Nič, v zgornjem delu bi moral biti bolj konkurenčen. Običajno si zadam, da na določnem smučišču izboljšam svojo uvrstitev, in glede na to, da sem na Rogli že bil tretji, sem si želel narediti korak višje, na drugo ali prvo mesto, a sem že med tekmo vedel, da se bom z devetega mesta v kvalifikacijah težko prebil na vrh. Poskusil sem, recimo, da sem z izkupičkom polovično zadovoljen," je ocenil olimpijski podprvak v paralelnem veleslalomu.

Žan Košir je dosegel drugo najboljšo posamično uvrstitev v tej sezoni. Polfinale je zgrešil za pičli dve stotinki. Foto: Miha Matavž/FIS

Košir si želi, da bi se slovenski deskarji skupaj pripravljali na olimpijske igre

Tudi Žan Košir je bil navdušen nad številom navijačev, ki so se sredi tedna dne zbrali pod progo Jasa. Napredovanje v polfinale je zgrešil za pičli dve stotinki, štiri pa so bile na njegovi strani v osmini finala, kjer je prehitel 42-letnega Andreasa Prommeggerja.

"Vesel sem, da sem dobil obračun veteranov, škoda pa, da se je potem končalo, ravno sem začutil, kako se vsega skupaj lotiti. Sicer pa hvala vsem, ki ste prišli na Roglo, danes so vsi tukaj, moj sin, brat, mami, oči, bila bi tudi hči, a je bilo tako mrzlo, da je ostala v hotelu. Veseli me, da so tudi oni veseli. Mislim, da lahko še vedno pripravimo lepo tekmo. Pogoji so zdaj res za užitek, čeprav ne zjutraj ne včeraj ni bilo tako. Bi še kar malo vozil. Progi sta zelo izenačeni, če ne bi bili, se ne bi razlikovali samo v stotinkah."

Košir je dejal, da čuti, da vloži veliko več dela in časa v sezono, kot je potem resnični izplen, a ne namerava obupati. "Do olimpijskih iger v Cortini bom zagotovo vztrajal." Znova je izrazil željo, da bi se vsi slovenski deskarji skupaj pripravljali na nov olimpijski vrhunec. "Da nas je tako kot danes na Rogli čim več v ognju, ker je to za nas šport pomembno."

Rok Marguč je v osmini moral priznati premoč Italijanu Mirku Felicettiju, ki je tekmo končal na 2. mestu. Foto: Miha Matavž/FIS

Marguč: Ko ti okolica pove, da ne moreš več, moraš vseeno verjeti vase

Pogovarjali smo se tudi z Rokom Margučem, ki je dokazal, da še vedno lahko drži stik s konkurenco. Dvoboj z Italijanom Mirkom Felicettijem v osmini finala je izgubil za pičlih 11 stotink."Super zadovoljen sem. Da sem se po dveh ali celo treh letih doma spet prebil v finalne boje, mi veliko pomeni. Edino, kar me je skrbelo, je bila specifična podlaga, saj take nismo vajeni. Da bi na utrjeno progo deževalo, tega nismo navajeni, ponavadi treniramo na precej drugačni. Vsa čast organizatorjem, vsa čast Rogli," je tudi Marguč pohvalil organizatorje.

Veseli ga tudi, da je dokazal, da ni za odpis. "Ko ti okolica pove, da ne moreš več, moraš vseeno verjeti vase. Danes se je izkazalo, da še vedno zmorem. Po svetovnem prvenstvu, kjer sem se prebil v finalne boje (13. mesto v paralelnem slalomu), sem se sprostil, videl sem, da še vedno zmorem, kar malo žal mi je bilo, da so odpadle tri tekme, saj je vse skupaj spet začelo dobro delovati. To sem opazil že decembra, ampak da se je vse spet sestavilo, je nekoliko trajalo."

Tudi Marguč bo vztrajal do olimpijskih iger leta 2026

Tudi Marguč je napovedal, da bo vztrajal v tekmovalni deskarski karavani. "Da, vztrajal bom do Cortine. Iskreno povedano, rad bi, da otroka v živo doživita moje olimpijske vožnje. Vesel sem, da sem po dveh, treh letih spet končno brez poškodb, da sem lahko odpeljal vse tekme v sezoni. Počasi se vse skupaj sestavlja, je bil pa za to potreben čas. Očitno je vse skupaj v glavi. Na treningih sem vedno hiter, na tekmah pa glava naredi svoje," ugotavlja svetovni prvak iz leta 2013, ki bo po zadnji tekmi svetovnega pokala nastopil še na nekaj tekmah nižjega ranga.

Tudi on je izpostavil odlično pripravo proge in lepo število navijačev. "Včeraj je tukaj deževalo, danes pa imamo odlično tekmo. To pomeni, da je progo mogoče dobro pripraviti. Zakaj Rogli to vedno uspe, ne glede na datum in na vreme, drugim pa ne? Res enkratno, pravi užitek za spremljanje. Ko vidiš, da tekmovalci skupaj prihajajo v cilj, kar pomeni, da sta progi enakovredni. To je lepota našega športa," je bil navdušen Marguč, "ne pa tako, kot je bilo na svetovnem prvenstvu v Gruziji."

Kazen za sredinec



Spomnimo: na tekmi v paralelnem veleslalomu na letošnjem svetovnem prvenstvu v Gruziji je avstrijski deskar Alexander Payer s sredincem, usmerjenim v kamero Fis, pokazal, kaj si misli o progi (progi sta bili izrazito neenakovredni), nato pa za svojo potezo, s katero so se bržkone strinjali vsi tekmovalci, dobil tisoč evrov kazni, suspenz s tekem (pozneje se je sicer poškodoval), za nameček pa so ga izločili iz vseh organov Fis, poleg tega nikoli več ne sme biti predstavnik športnikov.

Alexander Payer nie był zadowolony z przygotowania trasy 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/ul7EPp8z8O — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 19, 2023

Gloria Kotnik brez prave hitrosti



Edina ženska predstavnica v slovenski deskarski ekipi Gloria Kotnik je tekmo končala na 19. mestu, kar pomeni, da je na progi, ki jo je zakoličil njen oče Peter Kotnik, v letošnji sezoni glavni trener avstrijske reprezentance, ostala tudi brez izločilnih bojev.

"Sodobna postavitev je bila okej, je bila pa mogoče odločitev o moji liniji na drugi progi nekoliko napačna. Nekako mi ni uspelo dobiti prave hitrosti v noge, tako da sem bila prepočasna," je povedala v pogovoru za Sportal.

Foto: Miha Matavž/FIS

Dejala je, da je koleno, ki si ga je poškodovala sredi januarja v Švici, v redu, ni pa povsem v redu. "Načeloma lahko deskam, sem pa v času po poškodbi izgubila kar nekaj moči. Zagotovo se mi pozna poseg na kolenu, saj sem izgubila tudi nekaj treninga v telovadnici. Kaj pa vem, zdi se mi, da malo zgubljam energijo," je priznala 33-letna Velenjčanka, kar pa seveda ne pomeni, da se poslavlja.

"Ne, nikakor ne, pa tudi sicer nisem človek, ki bi obupal. Tudi zdaj bom dala vse od sebe, da bi še lahko tekmovala, in še vedno grizem. Pred mano je še zaključni konec tedna v Nemčiji, kjer bom nastopila na posamični in ekipni tekmi. Upam, da se tam sestavim in prikažem dobre vožnje."

Potrebna bo rekonstrukcija hrustanca, a ne še zdaj

Kotnikova je v letošnji sezoni dokazala, da bronasta olimpijska medalja v Pekingu ni bila naključje. Navsezadnje je decembra slavila tudi svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.

"S sezono sem lahko zadovoljna. Do te poškodbe sem pokazala, da se lahko borim tudi za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Žal pa je tako, da pridejo vzponi in padci. Prepričana sem, da bomo po koncu sezone moje koleno spravili povsem v red in da bom v novo sezono vstopila res dobro pripravljena. Kar zadeva koleno, bi bilo treba opraviti rekonstrukcijo hrustanca, je pa rehabilitacija po takem posegu tako dolga, da bi mi zagotovo vzela naslednjo sezono, zato se zanj še ne bom odločila. Namesto tega bom raje stisnila zobe in se poskusila čim bolje fizično pripraviti na sezono, poseg pa bom prestavila na obdobje po koncu športne kariere," je napovedala najboljša slovenska deskarka.



Ramona Hofmeister in Roland Fischnaller sta najboljša veleslalomista med deskarji v tej sezoni. Foto: Miha Matavž/FIS

Tekmo na Rogli je v moški konkurenci dobil italijanski veteran 42-letni Roland Fischnaller, ki je zmago proslavljal v družbi rojakov. Na zmagovalnem odru sta se mu namreč pridružila Felicetti in Coratti. Pri dekletih je zmaga romala v tabor Petra Kotnika, v roke Sabine Schöffmann, ta je bila v finalu boljša od trikratne olimpijske prvakinje in zmagovalke kvalifikacij Ester Ledecke, ki se v tekmovalno areno vrača po poškodbi.



Pogovor s Čehinjo si boste na Sportalu lahko prebrali v četrtek dopoldne.



Na Rogli so podelili tudi male kristalne globuse za zmago v skupnem seštevku paralelnega veleslaloma. Osvojila sta ju Italijan Roland Fischnaller in Nemka Ramona Hofmeister. Med deskarji je Mastnak zasedel 13., Košir 15. in Marguč 25. mesto, med deskarkami pa Kotnikova 12. mesto.