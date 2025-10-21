Smučarski zvezdnik Marcel Hirscher bo moral odpovedati vrnitev na uvodni tekmi alpske sezone v Söldnu. Nekdanji avstrijski serijski zmagovalec svetovnega pokala, ki zdaj tekmuje za Nizozemsko, je prvotno načrtoval vrnitev na nedeljskem veleslalomu na ledeniku Rettenbach, potem ko si je decembra 2024 strgal križne vezi.

Ker je bil 36-letnik pred kratkim dva tedna bolan, bo izpustil Sölden, je na ServusTV sporočil Patrick Riml iz Hirscherjevega sponzorja Red Bulla. Rehabilitacija po hudi poškodbi je potekala dobro, izjavo Rimla navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Hirscher - osemkratni zmagovalec svetovnega pokala, dvakratni olimpijski prvak in sedemkratni svetovni prvak - se je po petletnem premoru prvič vrnil jeseni 2024. Nekaj tednov pozneje pa si je med treningom strgal križne vezi in je moral zimo izpustiti.

Kljub poškodbi Hirscher ni želel končati kariere in upa na nov začetek v olimpijski sezoni 2025/26. Njegova druga vrnitev je zdaj predvidena za 16. november. Po tradicionalni otvoritveni tekmi v Söldnu bo druga tekma sezone slalom v Leviju na Finskem.

