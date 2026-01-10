Širok nasmeh Lindsey Vonn, Ilka Štuhec želela več, Avstrijko odpeljali s helikopterjem

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je v Zauchenseeju postala zmagovalka tretjega smuka te sezone, ki pa je bil zaradi slabega vremena v zadnjih dneh skrajšan. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Kajsa Vickhof Lie (+0,37), tretja pa je bila Američanka Jacqueline Wiles (+0,48). Edina slovenska predstavnica, Ilka Štuhec, je po slabšem spodnjem delu osvojila 16. mesto (+0,92), a je za četrtim mestom zaostala le 29 stotink sekunde. Hud padec je utrpela Avstrijka Magdalena Egger, ki je s polno hitrostjo trčila v varnostno mrežo. Čeprav je bila Egger pri zavesti, so se zdravniki na smučišču po kratki prekinitvi odločili, da bodo 24-letnico odpeljali na nadaljnje preglede s helikopterjem.

Alpske smučarke so v Zauchenseeju tekmovale na nekoliko skrajšanem smuku, saj je zaradi zahtevnih razmer med drugim odpadel tudi petkov trening. Najbolje se je na progi znašla ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki je v tej sezoni v izjemni formi. Po štirih od predvidenih devetih smukov v svetovnem pokalu 2025/26 je s 340 točkami tudi vodilna smukačica sezone, potem ko je v St. Moritzu zmagala in bila druga, v Val d'Iseru pa je osvojila tretje mesto.

Američanka se je podpisala pod 45. zmago v smukih in 70. stopničke na smukaških tekmah svetovnega pokala, kar je največ od vseh smučarje v zgodovini te discipline. Skupno pa je zabeležila še 84. zmago v svetovnem pokalu. Američanka tako še naprej lovi Šveda Ingemarja Stenmarka, ki jih je v karieri zbral 86, na prvem mestu pa je Mikaela Shiffrin s 106.

Lindsey Vonn je še naprej prepričljivo najboljša smukačica te zime. Foto: Reuters

37 stotink je za Vonn zaostala Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, na tretje mesto pa se je s številko 16 prebila še ena Američanka, Jacqueline Wiles, ki je zaostala 48 stotink.

Štuhec najslabše na smukih v tej sezoni

Več si je po zadnjih zelo spodbudnih rezultatih zagotovo želela Ilka Štuhec, ki se je na progo podala s številko 14. Slovenka je bila v zgornjem delu proge zelo hitro, v srednjem in spodnjem pa precej izgubljala in na koncu za Vonn zaostala 92 stotink sekunde, na koncu je to zadoščalo za 16. mesto. Za četrtim mestom je sicer zaostala le 29 stotink sekunde. Štajerka je nazadnje s četrtim mestom v Val d'Iseru dosegla najboljšo uvrstitev po marcu 2024, ko je bila na smuku v Saalbachu druga, dvig forme je izkušena Mariborčanka v Franciji potrdila s sedmim mestom na superveleslalomu, zdaj pa je zabeležila najslabši smukaški izid v tej sezoni (14., 12., 4.).

Tekma je bila po nastopu številke 17 Avstrijke Magdalene Egger za dlje časa prekinjena. Že v zgornjem delu je drugouvrščena tekmovalka v smuku iz St. Moritza v levem ovinku izgubila nadzor nad smučmi in ob padcu z veliko hitrostjo priletela v varnostno mrežo. Čeprav je bila Egger po padcu pri zavesti, so se zdravniki na smučišču po kratki prekinitvi odločili, da bodo 24-letnico odpeljali s helikopterjem. Domneva se, da si je Avstrijka poškodovala koleno, vendar natančna diagnoza še ni znana.