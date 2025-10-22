Nove slabe novice prihajajo iz italijanskega smučarskega tabora pred olimpijsko sezono. Po Federici Brignone in Marti Rossetti se je na seznamu poškodovanih znašla še Marta Bassino. Devetindvajsetletnica je na sredinem treningu padla in si zlomila levo golenico. V kratkem jo čaka operacija, nato pa okrevanje.

Le nekaj dni pred začetkom nove sezone svetovnega pokala iz Italije prihajajo nove slabe novice. Med današnjim treningom na Južnem Tirolskem se je poškodovala še Marta Bassino, ki ji je v Val Senalesu zdrsnilo na bolj ravnem delu proge, nato pa je padla. Po informacijah Italijanske smučarske zveze (FISI) je bilo takoj jasno, da je 29-letnica utrpela poškodbo.

Bassino so prepeljali v bolnišnico v Merano, kjer je rentgensko slikanje pokazalo lateralni zlom golenice leve noge. Da bi dodatno ocenili obseg poškodbe, so opravili še CT-pregled, ki pa na srečo Italijanke ni pokazal dodatnih poškodb.

Pri FISI so zapisali, da bo Marta še danes prispela na kliniko La Madonnina v Milanu, kjer jo bodo pozno zvečer ali najkasneje v četrtek zjutraj operirali.

Po operativnem posegu jo čaka daljše okrevanje, v Italiji pa upajo, da bo Bassino dobila bitko s časom in nastopila na domačih februarskih olimpijskih igrah.

Leta 2021 je osvojila veleslalomski kristalni globus. Foto: AP / Guliverimage

Šest veleslalomskih zmag, kristalni globus, naslov svetovne prvakinje ...

Za Bassino je sicer ena slabših sezon svetovnega pokala, saj ni našla stika z najboljšimi, v družbi katerih je bila pred tem. Italijanka, ki se najbolje znajde na veleslalomskih in superveleslalomskih tekmah, je tridesetkrat stala na stopničkah svetovnega pokala. Sedemkrat je zmagala, šestkrat v veleslalomu. Leta 2021 je osvojila mali veleslalomski globus.

Pohvali se lahko tudi z dvema naslovoma svetovne prvakinje, leta 2021 je zlato osvojila na paralelni tekmi, leta 2023 pa je postala svetovna superveleslalomska prvakinja.

Leta 2023 je postala superveleslalomska svetovna prvakinja. Foto: Guliverimage

Do poškodbe Bassino je prišlo le teden dni po poškodbi Rossetti, ki je morala prečrtati olimpijsko sezono, poškodba pa pesti tudi zvezdnico Federico Brignone.