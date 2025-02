Fiat potrdil: čez dve leti se vrača nova panda #foto

Fiat bo model grande panda izdeloval v srbskem Kragujevcu, v prihodnje pa bodo izdelali tudi novo klasično pando. To so za britanski Autoexpress potrdili pri Fiatu, konkretno njihov izvršni direktor Olivier Francois. Novo pando lahko pričakujemo okrog leta 2027.

Panda bo pravi mestni avtomobil, saj bo dolga le okrog 3,6 metra – to je 30 centimetrov manj kot v dolžino meri grande panda.

To pomeni, da za razliko od grande pande ne bo nastala na Stellantisovi platformi smart car – ta omogoča le avtomobile dolge vsaj štiri metre.

Pri Fiatu se bodo zato zatekli k svoji stari platformi, ki so jo razvili še pred združitvijo s koncernom PSA Peugeot Citroën in formiranju Stellantisa. Na tej platformi so izdelali fiata 500 in mu pozneje namenili še blagi hibridni pogon na osnovi 1,2-litrskega trivaljnika.

Fiat je začel pando izdelovati že leta 1980, trenutno pa je v svoji tretji generaciji. Foto: Fiat

Ta bo poganjal tudi pando, to pa je blago hibridni pogon, ki ga poznamo iz fiata 500 v različici hibrida. Panda bi tako lahko bila cenejša od napovedanih električnih malčkov kot bosta renault twingo in volkswagen ID.1. Oba napovedujejo s ceno okrog 20 tisoč evrov.

Ker bi upoštevanje subvencij, če bodo te po letu 2027 na voljo, ceno obeh malčkov spustilo pod izhodišče hibridne pande in bi to lahko povečalo zanimanje za nakup električnih malčkov, bo pandina platforma omogočila tudi preprosto uporabo elektromotorja.