Ko Evropa zavrže stare dizle, jih Srbi z veseljem uvažajo

Srbi so lani kupili oziroma registrirali 27 tisoč (27.862) novih avtomobilov, kar je deset odstotkov več kot predlani. Za primerjavo: to je polovica slovenskega bruto trga novih avtomobilov, na Hrvaškem so lani prav tako registrirali več kot 63 tisoč novih avtomobilov.

Srbi so lani uvozili 58 tisoč starih rabljenih avtomobilov in registrirali 27 tisoč novih.

Daleč največ zanimanja za rabljene avtomobile iz uvoza

Med Srbi je bila lani spet najuspešnejša znamka Škoda, ki je registrirala nekaj več kot 6.300 novih avtomobilov. Sledila je Toyota z dobrimi 2.700 registracijami, Volkswagen pa jih je zbral nekaj več kot 1.700. Poleg vseh novih osebnih avtomobilov so registrirali tudi več kot šest tisoč novih lahkih gospodarskih vozil.

Glede na cene novih avtomobilov ne preseneča dejstvo, da v Srbiji še naprej cveti uvoz rabljenih avtomobilov. To so pogosto odsluženi avtomobili s starejšimi motorji iz zahodnoevropskih držav. Lani so na primer Srbi uvozili kar 58 tisoč rabljenih avtomobilov z motorji standarda Euro 3 ali Euro 4, kar je torej več kot dvakrat toliko, kot je znašala prodaja novih avtomobilov.

Omenjeni standard velja za avtomobile, stare približno od 15 do 20 let.

Tovarna v Kragujevcu bo izdelovala nove Fiatove avtomobile grande panda. Foto: Fiat

Za električna vozila skoraj 1,5 milijona evrov spodbud

Srbska vlada bo tudi letos ponujala ugodne pogoje za nakup električnih vozil, ki so v tej državi še naprej v veliki manjšini. Proračun spodbud za letos znaša 150 milijonov dinarjev oziroma nekaj manj kot 1,5 milijona evrov.

Za nakup osebnega avtomobila (do največ devet sedežev) ali lahkega gospodarskega vozila (do 3,5 tone) spodbuda znaša pet tisoč evrov.

Srbi so subvencije za nakup novih avtomobilov z alternativnimi pogoni uvedli leta 2020. Sprva so izdatno spodbujali tudi prodajo hibridov in priključnih hibridov (2.500 oziroma 3.000 evrov), zdaj pa spodbuda velja le za polno električna vozila. Od leta 2000 je pristojno srbsko ministrstvo izplačalo več kot 2.800 subvencij za hibridna in električna vozila.

Prodajo novih vozil z električnimi pogoni bi lahko med Srbi spodbudil začetek proizvodnje novega Fiatovega modela grande panda v tovarni v Kragujevcu.

Težava za Srbe je prav gotovo tudi polnilna infrastruktura. Na voljo so sicer hitre in klasične polnilnice domačih ponudnikov, vodilni mednarodni mreži Ionity in Tesla pa z ultrazmogljivimi polnilnicami v Srbiji še nista prisotni.