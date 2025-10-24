Nekdanji predsednik Stellantisa je v svoji knjižni biografiji opozoril, da bi lahko ta avtomobilski koncern v prihodnje razpadel.

Carlos Tavares je koncern Stellantis vodil s trdo roko in je bil pri tem usmerjen na nižanje stroškov in optimizacijo poslovanja. Posledično ni bil priljubljen med zaposlenimi, izgubil pa je tudi podporo uprave. Lani decembra je moral Tavares presenetljivo zapustiti družbo. Bil je eden najbolje plačanih avtomobilskih menedžerjev, ki je samo za odpravnino sklenil dogovor o izplačilu 23 milijonov evrov. Njegova osnovna letna plača je bila sicer dobra dva milijona evrov.

Stellantis je imel lani slabih 157 milijard evrov prometa (17 % nižje kot leta 2023), dobiček pa je znašal 5,5 milijarde evrov (70 % pod letom 2023).

Lahko Kitajci res prevzamejo evropske znamke koncerna?

Tavares je v zadnjih mesecih napisal lastno biografijo in v njej razmišljal tudi o prihodnosti Stellantisa. Ta združuje kar 14 različnih znamk in po mnenju Tavaresa ni izključeno, da bo koncern razpadel na več delov.

“Skrbi me, da tristransko enakovredno razmerje med ZDA, Italijo in Francijo ne bo zdržalo,” je po poročanju Bloomberga zapisal Tavares in zdajšnjo upravo opozoril, da mora enotnosti nameniti veliko pozornosti.

Eden izmed mogočih scenarijev bi bil po njegovem mnenju lahko tak, da bi Kitajci kupili del ali pa kar vse evropske znamke, ameriške bi prevzele svoje lastne.