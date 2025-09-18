Ovinek mimo carin: kitajski Leapmotor bo avtomobile izdeloval v Španiji

Stellantis bo v eni izmed svojih španskih tovarn omogočil proizvodnjo avtomobilov svoje kitajske znamke Leapmotor, ki se bo s tem izognila uvoznim carinam.

Stellantis je najprej odkupil 20 odstotkov kitajske znamke Leapmotor, nato pa z njimi ustanovil skupno podjetje z večinskim 51-odstotnim lastništvom. Za enega največjih evropskih avtomobilskih koncernov je Leapmotor pomemben kitajski partner pri lastni elektrifikaciji. Leapmotorje so letos že pripeljali v Evropo, zdaj je naslednji korak izdatnejša evropska proizvodnja.

Foto: Leapmotor

S proizvodnjo v Evropi se bo Leapmotor izognil visokim uvoznim carinam (dodatnih 20 odstotkov), kar pomeni še bolj konkurenčne cene na trgu. Te so za leapmotorje dejansko ugodne že zdaj in to kljub carinam. V Sloveniji mali T03 stane 19 tisoč, športni terenec C10 pa je na robu 35 tisoč evrov - subvencija 7.200 evrov še ni vključena.

Antonio Filosa, izvršni direktor Stellantisa, je napovedal skorajšnji začetek proizvodnje v Španiji. Katero svojo tovarno bodo namenili za izdelavo Leapmotorjevih avtomobilov, še ni znano. Neuradno naj bi bila to tovarna v Zaragozi. Stellantis tam skupaj s kitajskim CATL (investicija 4,1 milijarde evrov) že gradi veliko tovarno baterij LFP. To bodo odprli prihodnje leto. V avtomobilski tovarni trenutno izdelujejo peugeota 208, opel corso in lancio ypsilon.

Iz Španije tako B10 kot B05?

Prav tako za zdaj še ni znano, katere modele bo Leapmotor v Španiji izdeloval. Predvidoma bosta to 4,5 metra dolg kompaktni križanec B10 in sorodna kombilimuzina B05. Oba je Leapmotor razvil skupaj s Stellantisom, kar ne velja za starejša modela T03 in C10.

Leapmotor je sicer mestnega malčka T10 že izdeloval v Stellantisovi tovarni na Poljskem, kjer pa se je nato delo končalo. Neuradno zato, ker je bila Poljska med tistimi državami, ki so podprle povišanje uvoznih carin za kitajske električne avtomobile.

