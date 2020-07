Odličen med ovinki, praktičen in še SUV: dovolj za uspeh?

Puma je trenutno eden najbolj vpadljivih in znotraj lastnega razreda prepoznavnih modelov ameriškega Forda, ki ima v Evropi prodajne težave in tudi delno krizo identitete. Puma je vozni prvak križancev, ki ponuja tudi zgledno veliko mero praktičnosti, ob tem pa tudi digitalne merilnike in blagi hibridni pogon. V celotnem paketu smo še najbolj pogrešali samodejni menjalnik. Je to dovolj za ceno dobrih 30 tisočakov?

Ford je med tistimi avtomobilskimi znamkami, ki zadnja leta v Evropi ne dosegajo bleščečih prodajnih (in tudi poslovnih) rezultatov. Tudi v prvem polletju letošnjega leta, močno prizadetega zaradi pandemije koronavirusa, je Ford v Evropi doživel enega najhujših udarcev. Do konca junija jim je prodaja upadla za 44 odstotkov in tudi tržni delež je padel pod pet odstotkov.

Iskanje identitete z modelom, ki je bil nekoč trivratni kupe

Za volanom nove ford pume, ki je bila nekoč simpatični športnik, ob obnovi modela pa je postala dinamični križanec, sem razmišljal o potencialu Forda v Evropi in Sloveniji. Znamka ponuja zelo širok nabor modelov, vse od mestnih malčkov do "pickupov", ki dejansko prevladujejo v svojem razredu.

Kot da bi se znamka prodajno znašla v krizi identitete in raznovrstnih zgodb, ki jih njihovi avtomobili ponujajo. Od močno izboljšane fieste do kultnega mustanga. Vse so začinile še dokaj visoke cene in zanašanje na redne popuste.

Ford je v svoji modelni paleti že imel pumo, vendar so med leti 1997 in 2002 tako poimenovali manjši športni trivratni kupe. Foto: Gašper Pirman

Ford je pumi zadaj namenil zadnje vzmetenje s torzijsko premo, večje blažilnike in nekoliko izboljšal togost v primerjavi s fiesto. Spredaj je nameščena neodvisna MacPhersonova prema, paket ST-Line X pa prinaša še malenkost izpiljene nastavitve pri vzmetenju ter večje 18-palčne pnevmatike. Foto: Gašper Pirman

Tisti ford, ki je znotraj svojega avtomobilskega razreda med najbolj prepoznavnimi

Ko so ob rdeči luči na semaforju mimoidoči kazali name in pumo, sem v njej videl tisto svežino, ki jo Ford v Evropi zagotovo potrebuje. Torej svež in nov pristop, ki spada v enega najbolje prodajanih razredov v Evropi.

Prav gotovo je ta puma, ki je v živo videti še mnogo bolje kot na fotografijah, znotraj svojega razreda zdaj bistveno bolj prepoznavna kot focus v "golfovem" razredu. Je ravno toliko posebna, atraktivna in praktično zadovoljiva, da bi kupci – vsaj po mojem mnenju – lahko zanjo hitreje plačali tudi nekaj več denarja. Navsezadnje Ford te pume z najnižjo stopnjo opreme sploh ne ponuja, kar potrjuje moje izhodišče.

Kljub rahlo kupejski zasnovi ponuja veliko

Puma je torej dinamični kompaktni križanec. Veliko tehnike si deli s fiesto, od katere pa je daljša in višja, ima pa tudi večjo medosno razdaljo. Je dobra kombinacija klasičnih avtomobilov in rahlo bolj dvignjene "crossover" zasnove. Prav gotovo všečno.

Prav veliko tekmecev zato taka puma nima. To bi lahko bil nissan juke, prav tako tudi toyota C-HR. Puma se po prostornosti in uporabnosti prav gotovo postavlja na toyoto.

Galerija: spoznajte še več podrobnosti pume

Sedimo tri centimetre višje kot v fiesti, pred voznikom veliki digitalni merilniki

Izza volana bi o pumi težko povedali kaj zelo novega. Notranjost je klasična Fordova in večjih novosti ne prinaša. Izjema pa so 12,3-palčni digitalni merilniki (dobila jih je tudi nova kuga), ki dajejo avtomobilu več tehnične modernosti.

Sicer pa se v pumi sedi tri centimetre višje kot v fiesti. Dovolj za dobro preglednost iz avtomobila in lažje vstopanje. Z zanimanjem smo preizkusili tudi udobje na zadnjih sedežih. Prostora ni toliko kot na primer v škodi kamiq, a še vedno dovolj za čisto udobno potovanje. Taka puma je zato lahko tudi soliden družinski avtomobil. K temu spada tudi zelo zgleden prtljažni prostor, ki ima 468 litrov prostora. Pomemben adut je 80-litrska luknja pod osnovnim dnom prtljažnika. Nakladalni rob je sicer kar očitno visok, zato pa lahko talno polico postavimo v dva položaja.

Zgledna praktičnost in odlične vozne lastnosti

Ta praktičnost pa gre odlično skupaj z voznimi lastnostmi. Med križanci se puma pelje najbolje in to spada med njene najočitnejše adute. Ford je pumi namenil zadnje vzmetenje s torzijsko premo in večje blažilnike ter nekoliko izboljšal togost v primerjavi s fiesto.

Spredaj je nameščena neodvisna MacPhersonova prema, paket ST-Line X pa prinaša še malenkost izpiljene nastavitve pri vzmetenju ter večje 18-palčne pnevmatike. Z izbiro voznega programa Sport so te dinamične vozne lastnosti (trši volanski mehanizem, hitreje odzivna stopalka za plin …) še bolj očitne.

Digitalni merilniki pred voznikom, kakršne ima zdaj tudi ford kuga. Foto: Gašper Pirman

V primerjavi s fiesto, na kateri sloni in si deli večino tehnike, je 54 mm višji, 146 mm daljši, 72 mm širši in ima 95 mm daljše medosje. Prtljažnik ima s pomočjo dodatne odlagalne luknje kar 456 litrov, kar je že na ravni focusa in kar 164 litrov več kot pri fiesti. Foto: Gašper Pirman

Izbrati blagi hibridni pogon?

Testno pumo je poganjal tisti ob močnejših razpoložljivih bencinskih motorjev. To je litrski trivaljnik z močjo 114 kilovatov (155 "konjev"), ki je dobro opravil potrebne naloge. Drugi preostali motor ima moč 92 kilovatov in je približno za tisočak cenejši. Komur ta finančni dodatek ni ovira, bo z močnejšim motorjem zagotovo dobro shajal.

Priporočam tudi izbiro motorja z blagim hibridnim pogonom. Pri opremi ST Line sicer izbira klasičnega motorja z ročnim menjalnikom ni mogoča, pri izbiri opreme Titanium pa blagi hibrid prinaša cenovni dodatek 750 evrov.

Blagi hibridni pogon nekoliko pomaga pri porabi, predvsem pa so ob aktivaciji sistema start-stop zagoni motorja neslišni.

Zaganjalnik je sicer istočasno še generator, poganja ju baterija in hkrati deluje še kot motor. To prinaša dodatnih od 20 do 50 njutonmetrov navora, odvisno od motornih vrtljajev.

Cena bi bila kar v redu, če bi vključevala samodejni menjalnik …

Tak avtomobil ravno poceni seveda ni. Testna puma z opremo ST Line X je stala 32.380 evrov (s popustom 30.880 evrov). Kar 930 evrov je treba doplačati za žaromete LED, ki so v nekaterih avtomobilih majhnega razreda že serijski.

Cena bi bila lažje sprejemljiva, če bi vključevala samodejni menjalnik. Ta pa za zdaj v kombinaciji z blagim hibridnim pogonom še ni na voljo, vsekakor pa bi lahko izboljšal vozno izkušnjo.