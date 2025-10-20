Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 8.52

Elektronske "potopne" kljuke vrat – Kitajci bi jih zakonsko omejili

Tesla pod uradnim drobnogledom v Evropi, kakšna bo rešitev? #foto

Tesla model Y kljuka | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tako imenovanim potopnim kljukam so morda šteti meseci, Tesla se je zaradi njih v Evropi znašla pod drobnogledom homologacijskih organov.

Evropski regulativni organi bi lahko v skrajnem primeru v Evropi ustavili prodajo Teslinih avtomobilov, če ti ne bodo dobili nadgradnje potopnih kljuk na vratih. Čeprav imajo avtomobili v notranjosti tudi mehanski vzvod za odpiranje vrat, so imeli reševalci v primeru nesreč že večkrat težave z odpiranjem vrat. Nizozemski homologacijski urad, ki je odgovoren za prodajo Teslinih vozil v Evropi, je napovedal temeljito preiskavo. Pri tem opozarjajo na zastarela pravila na področju kljuk, ki elektronskih rešitev niso še niti predvidela.

Tesla išče rešitve, Kitajci pa bi take kljuke kar vsem omejili

Prvi oblikovalec Tesle je za Bloomberg potrdil, da pri Tesli iščejo nadgradnjo sistema in da bo mogoče vrata odpirati bolj intuitivno. Kljub mehanskemu sistemu odpiranja vrat dokaj malo voznikov ve, kje je. Ko v primeru nesreče ali celo požara odločajo sekunde, časa za iskanje mehanske kljuke ni. 

Tesla seveda ni edini proizvajalec, ki na avtomobile namešča elektronske potopne kljuke. Kitajski regulatorji so že pred meseci napovedali, da bodo poskušali doseči zakonski predpis, ki bo mehanski sistem odpiranja tako zunaj kot znotraj avtomobila zahteval v vsakem novem avtomobilu. 
 

