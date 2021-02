Buggati Hrvatom? Odločitev pade kmalu.

Lansko leto je britanska avtomobilska revija Car poročala o Volkswagnovi prodaji luksuzne znamke Bugatti v roke hrvaške družbe Rimac Automobili in sicer prek znamke Porsche, ki je tudi delni lastnik Rimaca.

Predsednik Porscheja Oliver Blume je v pogovoru za Reuters dejal, da bi bila Rimac in Bugatti odlično tehnološko ujemanje. Rimac je razvil platformo električnih superšportnih avtomobilov, ki jo zdaj nudijo tudi drugim proizvajalcem. V primeru prodaje bi pridobili neposreden dostop do te platforme.

Električna prihodnost za Bugatti?

“Trenutno iščemo možnosti, kako bi znamko Bugatti kar najbolje razvijali. Odprtih je več možnosti. Rimac bi lahko igral pomembno vlogo, saj bi se obe znamki tehnološko lahko zelo dobro ujemali. Pričakujem, da se bo koncern o tem vprašanju odločal v prvi polovici leta 2020,” je za Reuters povedal Blume.

Porsche, ki bi v primeru tega posla svoj lastniški delež v Rimacu dvignil na 15,5 odstotka, sicer čakajo nova varčevanja. Po besedah Blumeja bodo morali stroške do leta 2025 znižati za deset milijard evrov. To je štiri milijarde več kot so imeli v načrtu do zdaj.