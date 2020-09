Neverjetno: kultni Bugatti kmalu v roke Hrvatom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po za zdaj neuradnih napovedih naj bi Volkswagnov koncern prestižno znamko Bugatti izpustil iz rok in jo prek Porscheja dal v last hrvaški družbi Rimac Automobili.

V naslednjih tednih se očitno obeta zasuk v dolgoletni zgodbi prestižne znamke Bugatti, ki je zaslovela z dirkalnimi avtomobili že pred drugo svetovno vojno, v zadnjem obdobju pa predvsem s kultnim superšportnim veyronom. Po poročanju britanskega Car Magazina bo Volkswagnova uprava iz rok izpustil Bugatti in ga prek Porscheja prepustila hrvaški družbi Rimac Automobili. Sodeč po virih naj bi Volkswagnova uprava že dala zeleno luč temu projektu, potrditi pa ga mora še nadzorni odbor.

Družba Rimac Automobili izdeluje tudi pregrešno drage električne superšportnike. Foto: Rimac Automobili

Odločitev ne bi bila povsem presenetljiva. Bugatti je bil projekt nekdanjega predsednika koncerna Ferdinanda Piecha, Volkswagen pa želi danes vse moči usmeriti v izboljšanje konkurenčnosti na področju elektromobilnosti in poskušati kar najbolje loviti ameriško Teslo.

Porsche je prvi del hrvaške družbe Rimac Automobili kupil že leta 2018. Najprej je bil njihov delež desetodstoten, lani so dodali še dodatnih 5,5 odstotka lastništva.

Če bi prišlo do sklenitve posla, bi Porsche v zameno za Bugatti najbrž dobil še precej večji delež v družbi Mateja Rimca. Ta je nedavno tudi obiskal Bugattijevo tovarno v Molsheimu, ki bi jo lahko uporabil za proizvodnjo lastnih električnih superšportnikov.

Mate Rimac, ki ga pogosto imenujemo hrvaški Elon Musk, je Rimac Automobili ustanovil leta 2009. Družba ima danes 600 zaposlenih. Osrednji del posla pa ni proizvodnja električnih superšportnikov, temveč baterijskih paketov in nadzora upravljanja z elektropogoni. Poleg Porscheja so njihovi partnerji tudi Koenigsegg, Kia in Hyundai ter še mnogi drugi.

Foto: Rimac Automobili