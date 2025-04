Avstrijec Ferdinand Piech (rodil se je 17. aprila 1937) je bil eden najbolj vplivnih in karizmatičnih avtomobilskih menedžerjev vseh časov, ki je imel tudi enega ključnih vplivov na razvoj znamk Volkswagnovega koncerna. Piech je bil znan tudi po svojih idejah o avtomobilih, ki jih je pozneje zagovarjal za vsako ceno. Eden takih je bil volkswagen phaeton, še veliko bolj markanten pa je postal avtomobil presežkov - bugatti veyron. Avtomobil, ki ga ni nihče zares potrebovl, bil pa je utelešenje Piechove avtomobilske strasti in vizije.

Ferdinand Piech je umrl leta 2019 v starosti 82 let. Foto: Bugatti

Potem ko je študiral mehanski inženiring v Zürichu in bil v razvojnem oddelku Porscheja (razvijal je legendarni porsche 917), se je dokazoval pri Audiju (motor TDI, petvaljni motor, štirikolesni pogon) in leta 1993 postal predsednik uprave koncerna Volkswagen.

Eno najbolj vizionarskih in norih idej je dobil leta 1997, ko je s hitrim vlakom šikanzen potoval med Tokiem in Nagoyo na Japonskem. Na pisemsko kuverto je narisal skico 18-valjnega motorja - nekaj najmočnejšega in najbolj zmogljivega, nekaj česar avtomobilski svet še ni videl. Ta koncept je bila prva ideja, ki se je naposled razvila v Bugattijev motor W-16.

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Piech je želel izdelati avtomobil, ki bo imel tisoč “konjev” in bo zmogel hitrost magičnih 400 kilometrov na uro. Kljub tako skrajnih zmogljivostim pa je želel ohraniti luksuznost klasičnega cestnega potovalnika “grand tourer”. Iskal je proizvajalca, ki bi lahko postal partner takega razvoja.

Piech je razmišljjal o Bentleyju in Rolls-Royceu, a naposled je Volkswagen prevzel Bugatti - povod je bila želja njegovega sina, da kupi model bugattija type 57 SC atlantic. Piech je v Bugattiju prepoznal znamko, ki bo znala uresničiti njegove avtomobilske sanje.

Volkswagen je 5. maja 1998 dobil pravice za Bugatti. Piech se je povezal z oblikovalcem Giorgettom Giugiarom, da pripravi ustrezen koncept. Giugiaro je za Bugatti že pred tem narisal koncept EB112, ki pa ga zaradi finančnih težav niso izdelali. Pod Volkswagnov je bilo denarja dovolj in nastal je koncept bugatti EB 118. Razkrili so ga na avtomobilski razsravi v Parizu leta 1998.

Foto: Bugatti

Sledilo je še več konceptov - EB 218, EB 18-3 chiron in EB 18-4 veyron - zunanjost tega je narisal mladi slovaški oblikovalec Jozef Kaban. Piech je leta 2000 uradno napovedal serijsko proizvodnjo superšportnika s tisoč “konji” in največjo hitrostjo 400 kilometrov na uro in leta 2005 so ga res uradno predstavili.

Uradna najvišja hitrost je bila 407 kilometrov na uro. Uradna moč osemlitrskega motorja je bila 736 kilovatov (1.001 “konjev”) in 1.250 Nm navora. Veyron je imel stalni štirikolesni pogon, maso 1,8 tone, dolg pa je bil 4,46 metra.

Bugatti je skupno izdelal 450 veyronov. Tudi 20 let od uradnega razkritja ostala ikona, pojem hiperšportnega avtomobila in dokaz, kako pomembne so lahko avtomobilske sanje inženirjev in vizionarskih menedžerjev.