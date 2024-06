Najboljše za voznika? Titan in urarski mojstri, vrti se le obroč. #foto

Poleg motorja in priključnohibridnega sklopa, ki so ga za Buggati razvili na Hrvaškem, pri superšportnem tourbillonu izstopajo predvsem brezčasni analogni vozniški merilniki švicarskega porekla.

Bugatti je želel s tourbillonom izdelati mehansko brezčasni superšportni avtomobil najvišjih standardov, ki vsaj s tega vidika presega chirona in je 20 let po začetku proizvodnje veyrona dostojen zastavonoša Bugattijeve prihodnosti.

Priključnohibridni superšportnik, ki ima tri elektromotorje in ob tem še kolosalni 8,3-litrski atmosferski motor V16, pa poleg tehničnih zmogljivosti mnoge presežke ponuja tudi v notranjosti.

Merilniki iz titana, sestavlja jih 600 delov

Kot smo poročali že včeraj, tam v oči padejo predvsem merilniki pred voznikovimi očmi. Te so razvili švicarski urarni specialisti in tudi ponazarjajo analogno urno tehnologijo.

Merilnike so v celoti izdelali iz titana, sestavlja pa jih več kot 600 sestavnih delov. Med temi so tudi majhni dragoceni kamenčki, kot so safirji in rubini. Celoto so izdelali pri toleranci od pet do 50 mikronov. Masa enote je zgolj 0,6 kilograma.

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

"Koliko je na števcu?" Tale bugatti je pripravil tudi številko 550 kilometrov na uro.

Osrednji del prikazuje hitrost avtomobila. Namestili so oznake vse do 550 kilometrov na uro. Navidezni urini kazalci kažejo tudi trenutne vrtljaje motorja in ti se lahko dvignejo vse do devet tisoč vrtljajev v minuti. Na sredini je še manjši digitalni zaslon, ki prikazuje trenutno prestavo in hitrost v digitalnem izpisu.

Na levi so prikaz temperature vode, količine goriva in podatki o delovanju baterije. Na desni je prikaz izkoristka celotnega pogona, ki ima sistemsko moč kar 1.800 "konjev".

Najvišja hitrost je z elektronsko blokado pri 380, brez te blokade pa kar pri 445 kilometrih na uro.

Merilniki so statični, vrtel se bo le volanski obroč

Pri Bugattiju so poskrbeli, da voznik ves čas vidi merilnike. Ti so namreč znotraj volanskega obroča statični. Nosilce oziroma krake obroča so potegnili nazaj za merilnike in zato ne zastirajo pogleda.

Po besedah Mateja Rimca, izvršnega direktorja Bugattija, kupci najprestižnejših in najdražjih avtomobilov vse bolj cenijo brezčasno analogno notranjost in odmik od pretirane digitalizacije. Voznikov prostor v novem bugattiju bo resnično prava umetnina in tako tudi eden ključnih delov tega avtomobila.

Zanj bo treba odšteti vsaj 3,5 milijona evrov, izdelali pa jih bodo 250. S proizvodnjo bodo začeli leta 2026.

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti