Bugatti tourbillon – avtomobil astronomskih presežkov tudi pri ceni in dodatni opremi

Bugattijev novi hiperšportnik bo avtomobil številnih presežkov in to velja tudi za seznam dodatne opreme. Samo barva lahko stane več kot 200 tisoč evrov.

Bugatti pripravlja začetek proizvodnje in dobav novega hiperšportnega avtomobila tourbillon. Izdelali jih bodo le 250, njihova osnovna cena pa znaša 4,6 milijona dolarjev (4,15 milijona evrov).

Prve konfiguracije razkrivajo astronomske cene dodatne opreme

Pred dnevi je na internet prišla objava skeniranega dokumenta, ki priča o specifikaciji tourbillona za enega izmed njegovih naročnikov v ZDA. Ta specifikacija razkriva astronomske vrednosti nekaterih dodatkov. Tourbillon za Američana je imel namreč za skoraj milijon dolarjev (960 tisoč dolarjev oziroma 865 tisoč evrov) dodatne opreme.

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Konfiguracija se začne že s paketom pur sang, ki prinaša kar osem zaključkov izpušne cevi in aerodinamični paket. To vse skupaj stane 240 tisoč dolarjev (216 tisoč evrov). Verjeli ali ne, to sploh ni najdražji element dodatne opreme. Najdražja je posebna rdeča barva, ki stane vrtoglavih 360 tisoč dolarjev (324 tisoč evrov). Za barvo tourbillona je torej mogoče kupiti novega ferrarija ali lamborghinija.

Foto: Bugatti Ameriški tourbillon ima panoramsko streho za 75 tisoč dolarjev (67 tisoč evrov), platišča v dvojni barvi stanejo 20 tisoč dolarjev (18 tisoč evrov), logotip Bugattija na zadnjem spojlerju stane 15 tisoč dolarjev (13.500 evrov), enako tudi paket dodatkov iz karbona v notranjosti, nadgradnja vozniških merilnikov in armaturne plošče ceno poviša za dodatnih 65 tisoč dolarjev (58 tisoč evrov). Logo na vzglavnikih stane deset tisoč dolarjev (devet tisoč evrov), paket kovčkov pa 36 tisoč dolarjev (32 tisoč evrov).

Celotni seznam dodatne opreme pri Američanu znaša okvirno 20 odstotkov osnovne cene. Vrednost dodatne opreme glede na ceno avtomobila pa tako ni več tako skrajno visoka.

Foto: Bugatti

Na naših testnih avtomobilih nimamo tako dragih dodatkov. Letos so izstopale keramične zavore na BMW M5 za slabih 11 tisoč evrov, njegova kovinsko siva barva pa je stala 4.200 evrov. Končni seznam opreme je podobno kot pri tourbillonu, le da v povsem drugih cenovnih okvirjih, znašal tretjino osnovne cene avtomobila (151 tisoč evrov).



Izstopala pa je tudi dodatna oprema na porsche taycanu 4S cross turismo. Osnovna cena takega avtomobila je 110 tisoč evrov, testni taycan pa je imel ceno 180 tisoč evrov. Dodatna oprema je torej predstavljala 63 odstotkov osnovne cene.

Ne le cena, tudi zmogljivosti tourbillona bodo izjemne

Tourbillon za Bugatti predstavlja naslednika modela chiron. To bo hiperšportnik s sredinsko postavljenim atmosferskim 8,3-litrskim motorjem V-16. Motor je razvil britanski Cosworth. Temu so dodali še tri elektromotorje, dva spredaj in enega zadaj. Skupna moč motorjev je 1.800 "konjev". Zgolj osrednji bencinski motor ima moč 735 kilovatov (tisoč "konjev") in 900 njutonmetrov navora. Baterija za priključnohibridni pogon ima kapaciteto 24,8 kilovatne ure, kar zagotavlja uradni električni doseg do 60 kilometrov.

Avtomobil je dolg 4,67 metra, širok je 2,05 metra, visok pa 1,18 metra. Medosna razdalja znaša 2,74 metra, masa praznega vozila pa je manj kot dve toni (1.995 kg).

Do sto kilometrov na uro bo lahko tourbillon pospešil v dveh sekundah, do "dvestotice" v manj kot petih sekundah. Za pospešek od nič do 300 kilometrov na uro bo potreboval manj kot deset sekund, do 400 kilometrov na uro (teoretično) pa manj kot 25 sekund. Najvišjo hitrost pri Bugattiju ocenjujejo na 445 kilometrov na uro.