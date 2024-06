Bugatti Tourbillon – neverjeten avtomobil presežkov s ceno 3,7 milijona evrov #foto

Bugatti je razkril superšportnika naslednje generacije. Avtomobil z imenom tourbillon je poln presežkov. Poganja ga bencinski šestnajstvaljnik, do sistemske moči pa pomagajo tudi trije elektromotorji.

Bugatti je pokazal nov model tourbillon, ki je povsem nov avtomobil in ni več izpeljanka iz chirona. Tourbillon stavi na izjemen pogon, osrednji del katerega je kar 8,3-litrski motor V16.

Ta je atmosferski in nima turbopolnilnikov. Motorji se vrti do devet tisoč vrtljajev v minuti in ima že sam moč tisoč "konjev". Bugattiju je pri razvoju motorja pomagal Cosworth.

Foto: Bugatti

Štirje motorji, od tega trije električni, za sistemsko moč 1.800 "konjev"

Na sprednjo os so postavili še dva elektromotorja, tretjega nato še na zadnjo os. Kapaciteta baterije je 25 kilovatnih ur. Sistemska moč je kar 1.800 "konjev". Pospešek do sto kilometrov na uro znaša vsega dve sekundi.

Električni del pogona sloni na 800-voltnem sistemu, razvoj pa je opravil hrvaški Rimac Automobili. Glede hitrosti polnjenja baterije ni podatkov, električni doseg priključnega hibrida pa bo okrog 50 kilometrov.

Brezčasen supešportnik z izhodiščno ceno 3,6 milijona evrov

Prava posebnost je tudi notranjost najnovejšega bugattija, kjer izstopajo predvsem analogni merilniki. Razvil jih je urarni specialist Switch. Vse take podrobnosti poudarjajo brezčasnost tourbillona, ki bo postal pravi avtomobil za premožne sladokusce.

Pri Bugattiju jih bodo izdelali 250, prve šele leta 2026. Tourbillon je kljub razkritju šele v testni fazi. Izhodiščna cena zanj bo 3,6 milijona evrov.

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti