Porsche vlaga v hrvaški Rimac, delež že skoraj četrtinski

Mate Rimac je svoje podjetje ustanovil leta 2009 pri 21 letih. Dvanajst let kasneje zaposluje skoraj tisoč ljudi in sodeluje z nekaterimi največjimi proizvajalci na svetu. Foto: Rimac Automobili

Že lanskega septembra so se pojavile prve govorice o prodaji kultne znamke Bugatti, ki bi jo Volkswagen prek Porscheja dal v last hrvaški družbi Rimac Automobili. V zadnjem času so govorice postale še glasnejše, današnja novica pa jih bo še okrepila. Porsche je namreč povečal svoj delež v Rimcu na 24 odstotkov in je še bolj podprl svojo pripadnost električni mobilnosti.

Izvršni odbor Porscheja je v petek potrdil dodaten vložek v Rimac Automobili, zato bo nemški proizvajalec športnih avtomobilov svoj delež povečal s 15 na 24 odstotkov. Porsche je lastniško vstopil v to mlado hrvaško zagonsko podjetje leta 2018, septembra 2019 pa še povečal delež na prej omenjenih 15 odstotkov. Z najnovejšim finančnim vložkov v višini 70 milijonov evrov tako polagajo še več upov v električno prihodnost, a za zdaj ostajajo brez glasovalne pravice znotraj podjetja. Večinski lastnik ostaja Mate Rimac, ustanovitelj in izvršni predsednik podjetja Rimac Automobili.

Z znanjem bodo pomagali razvijati električne porscheje prihodnosti

"Mate Rimac in njegova ekipa so pomembni partnerji, še posebej ko govorimo o podpori glede razvoja komponent. Rimac je na dobri Rimac končuje razvoj svojega superšportnega c_two in začenja proizvodnjo. Foto: Rimac Automobili poti, da postane najtesnejši dobavitelj za Porsche in druge proizvajalce v visokotehnološkem segmentu. Porsche je že oddal prva naročila pri Rimcu za razvoj visoko inovativnih serij komponent," je ob tem dogodku povedal Lutz Meschke, namestnik predsednika izvršnega odbora ter član izvršnega odbora za finance in informatiko pri Porsche AG

Mate Rimac je ob ponovnem povečanju deleža Porscheja v njegovem podjetju izrazil zadovoljstvo, da je ta kultni nemški proizvajalec športnih avtomobilov del njegove podjetja. "Porsche je velik podpornik našega podjetja vse od leta 2018 in privilegij je, da je del Rimca največji proizvajalec kultnih športnih avtov," je povedal Rimac.

Hrvati sicer sodelujejo s številnimi drugimi avtomobilskimi podjetji, zato ostajata obe strani povsem neodvisni druga od druge. Partnerstvo bo pomagalo k širitvi obema stranema, Rimac Automobili namreč zaposlujejo že skoraj tisoč ljudi.