Poslušajte ta izjemen zvok: Bugatti ima motor V16 #video

Bugatti pripravlja svoj prvi hibrid, ki bo pri osnovnem motorju izdelal pravo redkost. Osnova pogona naslednika chirona bo namreč motor V16, kakršnih v avtomobilih ne poznamo že desetletja. Leta 1991 je tak motor imel redek cizeta-moroder. Bugatti je v veyronu uporabljal osemlitrski motor W16, kar pa je povsem drugačna in veliko bolj kompaktna zasnova kot motor V16.

Za zdaj malo uradnih podatkov o motorju izjemnih dimenzij

Prostornina motorja uradno še ni znana, Bugatti pa je torej kljub elektrifikaciji pogona ostal zvest šestnajstim valjem. Za zdaj tudi še ni znano, ali bosta klasični in električni pogon ves čas delovala skupaj, ali bo mogoče izkoristiti tudi zgolj bencinski šestnajstvaljnik.

Neuradno so do zdaj namigovali na atmosferski motor velikosti kar 8,3-litra, a iz Bugattija torej še nič uradnega. Avtomobil bodo uradno predstavili letos junija.

Rimac: testiranja motorja že novembra 2022

Po besedah Mateja Rimca, ki je zdaj izvršni direktor Bugattija, razvoj motorja poteka že več let. Že pred dvema letoma so imeli ta motor sestavljen in delujoč. Hrvat je tudi objavil nekaj zakulisnih fotografij razvoja motorja.

Pri Bugattiju vsekakor pripravljajo povsem nov avtomobil in ne le evolucijo veyrona oziroma chirona. Proizvodnja in dobave se ne bodo začele pred letom 2026. To bo tudi zadnji bugatti, ki ga bo oblikovala ekipa pod vodstvom Achima Anscheidta. Na njegovo mesto prihaja Frank Heyl.