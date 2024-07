Kako v ročno prtljago spakirati vse, kar potrebujete za dopust

Kozmetični izdelki naj bodo v mini formatu

Šampone, balzame, kreme, olja in ostalo kozmetiko prelijte v plastične posodice majhnih formatov. Kupite jih lahko v trgovini Primark, Tedi ali pa jih naročite preko spleta. To je zelo priročen trik, ki bo poskrbel za dodaten prostor v vaši prtljagi.

S seboj ne potrebujete kozmetike v velikih količinah. Foto: Shutterstock

Izberite lahke materiale

V svojo prtljago vključite kose oblačil iz lahkih materialov, ki ne bodo vzeli veliko prostora. To v poletnih dneh ni težka naloga, saj ne potrebujete veliko. V tem primeru so odlični materiali lan, bombaž in svila.

Vaša oblačila naj bodo lahka in udobna. Foto: Shutterstock

Težja oblačila si oblecite

Če boste s seboj vzeli kakšen kos iz težjega materiala, ga nadenite nase. S tem boste prihranili veliko prostora v svoji prtljagi.

Vsa oblačila, ki so večja in težja, si za na pot oblecite. Foto: Shutterstock

Izogibajte se odvečnim predmetom

Vsekakor ne pakirajte predmetov, ki jih na potovanju ne boste potrebovali. Predvsem ženskam se velikokrat pojavi občutek, da potrebujejo celo kozmetično omaro, ki vključuje produkte za nego kože v mnogih korakih, ličila z vsemi možnimi barvami, likalnik, kodralnik, fen, viklerje, dve krtači, vse produkte za nego las in še in še. Vsega naštetega ne potrebujete, zato si vzamite čas za razmislek pred potovanjem in si v glavi ustvarite sliko, kaj vse boste resnično uporabljali.

S seboj ne potrebujete čisto vsega. Foto: Shutterstock

Stajlinge načrtujte vnaprej

Še preden se odpravite na potovanje, si naredite vsaj okviren plan aktivnosti po dnevih in na podlagi tega določite stajlinge, ki jih boste nosili. Odličen način, ki se vam bo pomagal odločiti, je, da kombinirate različne kose, ustvarite različne stajlinge in vsakega posebej fotografirate. Pojdite čez fotografije in si shranite svoje najljubše stajlinge (ostale izbrišite). Sledi določitev stajlingov za določeno aktivnost. Vsaki fotografiji dopišite, kaj ste določili, s čimer boste poskrbeli, da bo pakiranje zares premišljeno.

Vse stajlinge splanirajte vnaprej. Foto: Shutterstock

S seboj ne potrebujete več kot dva para obutve

Če se odpravljajte na morje ne potrebujete veliko obutve. Vzemite sandale, ki bodo primerni tako za na plažo kot za večerjo. Če bo vaš dopust aktiven, ne pozabite spakirati tudi superg. Za na pot obujte tiste, ki bi zavzele več prostora v vaši prtljagi.

Ne potrebujete pet parov obutve. Foto: Shutterstock

Preberite še: