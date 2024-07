Takšne kopalke bodo poudarile vašo zagorelost

Kopalke v živih barvah

Žive barve so poleti zelo priljubljene, saj je to čas, ko si jih drznemo nositi. Poudarile bodo vašo zagorelost in pričarale pravi poletni videz, ki ga bodo opazili vsi okoli vas.

Bela barva je odlična za tiste, ki imajo temnejšo polt

Bela je letos poleti v kopalni modi na prvem mestu. Elegantna bela barva bo poskrbela, da se boste na plaži zlili s školjkami.

Olivno zelena barva

To je barva, ki se zelo lepo poda k polti z enakim podtonom. Priljubljena pa ni le poleti, ampak tudi v drugih letnih časih.

Črna barva je primerna za vse odtenke polti

Črna barva v modi velja za najbolj klasično barvo. Poda se tako svetlolaskam kot tudi rjavolaskam, prav tako tudi k svetli in temni polti. Črna je vedno prava izbira, ko ne veste, kaj drugega bi izbrali.

Rdeča na zagorelo polt in rjave lase

Rdeča v odtenku vina ali češnje je letos prav tako ena izmed najbolj priljubljenih barv. Če je vaša koža že zagorela, se vam bodo odlično podale rdeče kopalke.

