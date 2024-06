Živalski vzorci bodo letos preplavili plaže

Bella Hadid je živalski potisk kombinirala z rdečo barvo. Foto: Profimedia

V modo se je že pred nekaj meseci vrnil živalski vzorec, ki smo ga lahko videvali na obutvi, oblačilih in modnih dodatkih, zdaj pa ga bomo opazovali tudi na kopalkah. Ta potisk je odlična izbira za osvežitev vašega videza, še posebej priljubljen je leopardji vzorec, ki poskrbi za drzno eleganco.

Tako se bodo na nas prelivali odtenki rjave, črne in bele v čudovitih kombinacijah. Svoje stajlinge, ki vključujejo letošnji poletni trend, so pokazali tudi številni zvezdniki, med njimi Bella Hadid, ki je kopalke kombinirala s krilom bež in klobukom rdeče barve. Za konec je dodala še sončna očala z barvnim steklom, ki so popestrila končni videz.

Christine Quinn iz serije Selling Sunset v kopalkah z leopardjim vzorcem Foto: Profimedia

Brez skrbi, v modi so še vedno tudi klasični kosi

Vsak trend ni za vse, zato v modi ostajajo večni klasični kosi, ki prisegajo na minimalizem in prefinjenost. Če vam živalski vzorci niso najbolj pri srcu, lahko izberete enobarvne kopalke. Letos so še posebej priljubljene kopalke bele barve ali pa v kombinaciji črne in bele. Kar se tiče modela, pa lahko izberite enodelne, ki jih množično videvamo na vsaki plaži.

Enodelne kopalke v črni ali beli barvi so letos prav tako zaželjene. Foto: Shutterstock