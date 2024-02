Manekenka se po ločitvi dobiva s svojim inštruktorjem ju-jitsuja #video

Gisele Bündchen, 43-letna manekenka, in njen zdaj že nekdanji mož Tom Brady, 46-letni zvezdnik ameriškega nogometa, sta oktobra leta 2022 potrdila, da sta se po 13 letih zakona ločila.

Tolažil jo je, ko se je ločevala od Bradyja

Bradyja so devet mesecev po ločitvi opazili v družbi ruske manekenke Irine Shayk, Bündchnova pa se po poročanju revije People od junija lani dobiva s svojim inštruktorjem ju-jitsuja Joaquimom Valentejem. "Dobivata se od junija lani. Gresta počasi. Najprej sta začela kot dobra prijatelja. Ona je glede tega zelo zasebna in je želela molčati, dokler se še spoznavata," je za revijo povedal vir blizu para.

Da sta v zvezi, je potrdilo več virov. Nekdo drug je dejal, da je bil Valente velika tolažba za Gisele, ko se je ločevala. "Njuno prijateljstvo je po ločitvi postalo romantično," je še dodal. Gisele je po navedbah vira všeč, da je tako kot ona tudi Valente iz Brazilije. "Prihajata iz podobnih okolij. Oba sta Brazilijo zapustila zelo mlada in si v ZDA ustvarila neverjetno življenje. Oba obožujeta Miami, a uživata tudi v potovanjih in zdravem življenju. Gisele je srečna in v življenju zelo uživa. Joaquim je popoln zanjo," je še pojasnil vir.

Gisele je po navedbah vira všeč, da je tako kot ona tudi Valente iz Brazilije. Foto: Profimedia

Spoznala sta, da sta si želela drugačnih stvari

Bündchnova je ločitev od Bradyja opisala kot smrt njenih sanj. "Težko je, ker si predstavljaš, da bo tvoje življenje potekalo na določen način, in si za to naredil vse, kar si lahko," je marca lani povedala za revijo Vanity Fair. Zavrnila je ugibanja o tem, da se je njun zakon končal po Bradyjevi vrnitvi v NFL in prekinitvi upokojitve. Te besede je opisala kot zelo boleče in najbolj noro stvar, kar jih je kdaj slišala, je poročal BBC.

Priznala je, da sta se kot par sčasoma oddaljila, in dodala, da včasih rasteš skupaj, včasih se razideš. "Sčasoma sva se zavedala, da sva si samo želela drugačnih stvari, in sva morala sprejeti odločitev. To ne pomeni, da osebe ne ljubiš," je še dodala.

V 13 letih zakona sta se jima rodila sin Benjamin in hči Vivian, Brady pa ima iz prejšnjega razmerja z igralko Bridget Moynahan še sina Jacka.

Bradyju želi le najboljše

Po ločitvi od brazilske manekenke se je Brady začel dobivati z 38-letno Rusinjo Irino Shayk, sicer nekdanjo partnerko ameriškega igralca Bradleyja Cooperja, s katerim ima šestletno hčerko Leo, in nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda.

Na njuno zvezo se je odzvala tudi Bündchnova, ki je za revijo People dejala, da mu želi le najboljše in da je vesela zanj.

Tom Brady in Gisele Bündchen sta oktobra leta 2022 potrdila, da sta se po 13 letih zakona ločila. Foto: Guliverimage

