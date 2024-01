Slavna manekenka žaluje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gisele Bündchen, ena najslavnejših manekenk vseh časov, žaluje. Po poročanju brazilskih medijev je v nedeljo za rakom umrla njena mama Vania Nonnenmacher. Imela je 75 let, ob Gisele je imela še pet hčera.

Prav ona naj bi bila zaslužna za neverjetno uspešno kariero Gisele Bündchen, ki si je sicer v mladosti želela postati profesionalna odbojkarica. Pri 13 letih jo je mama s še dvema sestrama poslala na manekenski tečaj, da bi se tam naučile pravilne telesne drže in si okrepile samozavest. Po koncu tečaja so dekleta za nagrado odpotovala v Rio de Janeiro, tam pa so Gisele v nekem nakupovalnem središču opazili modni skavti agencije Elite Model Management.

"Moja mama je vse svoje življenje posvetila družini," je Gisele Bündchen na svojem blogu pred nekaj leti zapisala o svoji materi, "ona je moja junakinja, zaradi nje vem, da je ženska jedro družine. In le upam lahko, da bom za svoja otroka to, kar je ona vedno bila za nas – naša skala."

Oglejte si še: