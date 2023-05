Ameriški zvezdnik se je ob materinskem dnevu spomnil na bivšo ženo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tom Brady in Gisele Bundchen sta lani poleti končala skupno pot. Foto: Profimedia

Številne države po svetu drugo soboto v maju praznujejo mednarodni materinski dan. Ob tem prazniku so se številni zvezdniki spomnili pomembnih žensk v svojem življenju in fotografije z njimi delili na svojih profilih na družbenih omrežjih.

Z manekenko sta se ločila lani poleti

Presenetljiva je bila predvsem objava zvezdnika ameriškega nogometa Toma Bradyja, ki se je poleg svoje mame spomnil tudi na bivšo ženo Gisele Bundchen, s katero sta se po 13 letih zakona ločila lani poleti. Takrat sta dejala, da sta se ločila "v prijateljskem duhu", njuna prioriteta pa ostajata "otroka, ki jima bova še naprej skupaj zagotavljala ljubezen, skrb in pozornost, ki si jih zaslužita".

Manekenka je zapisala, da odločitev za konec zakona ni bila lahka, "toda oddaljila sva se drug od drugega, in čeprav je zdaj težko, sem hvaležna za čas, ki sva ga preživela skupaj".

Zahvalil se je za njihovo ljubezen, sočutje in prijaznost

Pod fotografije, ki jih je Tom Brady delil s sledilci na Instagramu, na katerih je tudi Bundchenova, je zapisal, da želi srečen materinski dan vsem neverjetnim ženskam, ki so mu v življenju dale veliko. "Hvala vsem za vašo ljubezen, sočutje in prijaznost ter za tako čudovit zgled vsem našim otrokom. Hvaležni smo za vašo podporo in pomoč pri uresničevanju naših sanj. Vsem materam na svetu želim poseben dan z ljudmi, ki jih imajo najraje," je dodal.

Z emotikonom srca se je odzvala tudi njegova bivša žena in s tem pokazala, da sta z Bradyjem očitno ostala v lepih odnosih.

Z Bundchenovo imata dva otroka

Brady in Bundchenova, ki sta se poročila leta 2009 na dveh različnih slovesnostih, imata skupaj dva otroka – 13-letnega sina Benjamina in 10-letno hčer Vivian. Brady ima iz prejšnjega razmerja z igralko Bridget Moynahan še 15-letnega sina Johna.

