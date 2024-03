Manekenka dve leti po ločitvi še vedno zlomljena, ni mogla zadrževati solz #video

43-letna manekenka Gisele Bündchen je v intervjuju za televizijsko oddajo Impact X Nightline spregovorila o čustveni in težki ločitvi od 46-letnega zvezdnika ameriškega nogometa, s katerim sta se ločila pred skoraj dvema letoma, skupaj pa imata sina in hčer.

V napovedniku za intervju Bündchnova ni mogla zadrževati solz, ko je govorila o svojem nekdanjem možu Tomu Bradyju. V nekem trenutku se je obrnila stran in snemalce prosila, ali lahko za trenutek prekinejo snemanje.

Poglejte napovednik:

Z voditeljico Robin Roberts sta se sicer pogovarjali o življenju, ljubezni in starševstvu. "Včasih je lažje, včasih težje. Nadziram lahko samo to, kar počnem," je povedala o delitvi skrbništva nad otrokoma.

Ločitev od Bradyja opisala kot smrt svojih sanj

Po več mesecih ugibanj sta manekenka in športnik oktobra 2022 potrdila, da sta se po 13 letih zakona ločila. Bündchnova je ločitev od Bradyja opisala kot smrt svojih sanj. "Težko je, ker si predstavljaš, da bo tvoje življenje potekalo na določen način, in si za to naredil vse, kar si lahko," je marca lani povedala za revijo Vanity Fair.

Priznala je, da sta se kot par sčasoma oddaljila, in dodala, da včasih rasteš skupaj, včasih se razideš. "Sčasoma sva se zavedala, da sva si samo želela različne stvari, in sva morala sprejeti odločitev. To ne pomeni, da osebe ne ljubiš," je še dodala. V 13 letih zakona sta se jima rodila sin Benjamin in hči Vivian, Brady pa ima iz prejšnjega razmerja z igralko Bridget Moynahan še sina Jacka.

Manekenka se po ločitvi, kot smo že poročali, dobiva s svojim inštruktorjem ju-jitsuja Joaquimom Valentejem, medtem ko so Bradyja večkrat opazili v družbi ruske manekenke Irine Shayk.

