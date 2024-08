Tina Maze je delila fotografijo z dopusta, na kateri je v objektiv ujela sebe v svojem prepoznavnem slogu in naredila tako imenovani sebek oziroma selfie. Fotografija je očitno nastala nekje ob morju, saj je Mazejeva opisu dodala ključnike, kot so morje, ribolov, poletje, ljubezen, življenje in druge, ki nakazujejo, da si je naša najuspešnejša smučarka po zahtevnem urniku privoščila čas za oddih. V njenem ozadju je viden obris morske gladine.

Njeni sledilci in oboževalci so fotografijo pospremili z navdušenjem in lepimi komentarji.

Za Mazejevo je bila vloga gledalca ena najtežjih

Mazejeva je bila na olimpijskih igrah v Parizu ambasadorka Slovenije in je svetu predstavljala znamko I feel Slovenia. "S tem namenom sem tudi prišla v Pariz in doživela vsa čustva, ki jih šport in olimpijski duh lahko ponudita. To, da smo v eliti svetovnega športa, nas dela ponosne! Zato čestitam vsakemu, ki se trudi biti najboljša verzija sebe in s tem ponosno zastopa našo državo!" je na Instagramu zapisala Mazejeva.

Dodala je, da je bila vloga gledalca, ena najtežjih, kar jih je imela na olimpijskih igrah, saj je bilo treba navijati. "Recimo, da sem prve olimpijske igre kot navijačica dobro preživela. Zavedati se moramo, da pozitivne misli v težkih trenutkih spremenijo ozračje za vse in na koncu lahko lažje najdemo pot do zmage," je še zapisala.

Med množico navijačev je plezalko Janjo Garnbret na poti do olimpijskega zlata in ubranitve naslova iz Tokia podpirala tudi slovenska olimpijska prvakinja Tina Maze.

Janja Garnbret v pogovoru s Tino Maze. Foto: OKS

Srečala se je z nekdanjimi slovenskimi vrhunskimi športniki

Na okrogli mizi pa se je na olimpijskih igrah Mazejeva srečala tudi s slovenskimi upokojenimi vrhunskimi športniki, med drugim z judoistko Urško Žolnir Jugovar, košarkarjem Goranom Dragićem, odbojkarjem Igorjem Vušurovićem in kanuistom Andražem Vehovarjem.

"Biti na odru s takšnimi športniki je izjemen privilegij, obenem pa sem vesela, da sem Sloveniji in slovenskim športnikom postavila visoko lestvico na olimpijskih igrah. Naš pogovor je tekel o drugih karierah in vsi imamo različne izkušnje," je še zapisala Mazejeva. V pogovoru so se dotaknili tudi izobraževanja v času ukvarjanja z vrhunskim športom.

