Novaka Đokovića, ki je na nedavno končanih olimpijskih igrah v Parizu dosegel otroške sanje in osvojil zlato olimpijsko medaljo, so le nekaj dni po velikem uspehu hrvaški mediji ujeli med dopustovanjem z družino v Dubrovniku.

Srbski tenisač Novak Đoković je očitno velik ljubitelj Hrvaške, saj so ga hrvaški mediji le dober teden po osvojitvi zlate olimpijske medalje v Parizu, ujeli med dopustovanjem v Dubrovniku, kamor se je odpravil v družbi svoje družine in prijateljev.

V nedeljo so ga posneli v Dubrovniku, kako uživa na luksuzni jahti v družbi žene Jelene in otrok ter Budimirja Jovkovića, moža Jelenine sestre Marije Ristić.

Tenisača so fotografi ujeli na jahti, kjer uživa v družbi družine, kot pravi prvak pa Đoković treninga ni opustil niti na dopustu. Pozornost je pritegnil med tekom brez majice po dubrovniških ulicah, fotografi pa so ovekovečili tudi ta trenutek.

Noleta so opazili tudi, ko se je z otroki zabaval v vodnem parku pred Copacabano, eno najbolj priljubljenih dubrovniških plaž.

Treningov ne opusti niti na zasluženem dopustu

37-letni Đoković je med tekom po Dubrovniku nosil kratke hlače in kapo s ščitnikom, v ospredje pa so bile njegove izklesane mišice, ki jih ohranja z redno vadbo in zdravo prehrano. Znano je, da Đoković sledi rastlinski naravnani dieti, a ni vegan. Njegove fotografije teka po ulicah so se hitro razširile po družbenih omrežjih in razveselile oboževalce ter predvsem oboževalke.

Đoković z otroki, razširjeno družino in prijatelji dopustuje v Dubrovniku. Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Peticija, naj Novak na vseh dvobojih nastopa z obrnjeno kapo in vidnimi hrbtnimi mišicami," se je glasil zgolj eden od komentarjev poleg fotografije Đokovićevega izklesanega telesa. Z ženo Jeleno se pri prehrani izogibata ogljikovim hidratom in sladkorju, dneve pa teniški prvak preživlja tudi na zahtevnih treningih.

