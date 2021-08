Dom Planika pod Triglavom: prijetna postojanka na sončni strani Triglava

Na visoki planoti Ledine na južni strani Triglava, 2.401 meter nad morjem, kjer danes stoji ta prijetna gorska postojanka z imenom Dom Planika, je prva planinska kočica zrasla že leta 1871. A Triglavski tempelj, kot so takrat poimenovali prvo kočo, je v nekaj letih propadel in nadomestila ga je nova koča, ki so jo kasneje večkrat obnovili, dopolnili in preimenovali. Ob njej so 13. avgusta 1911 odprli nov dom, ki se je takrat imenoval Dom Marije Terezije, po 1. svetovni vojni pa Aleksandrov dom. Današnje ime je dom dobil po 2. svetovni vojni, ko je njegovo upravljanje prevzelo Planinsko društvo Gorje, ki ga ima v lasti še danes.

Letos obeležuje že 110. obletnico otvoritve

In prav na dan pred 110. obletnico otvoritve doma smo se pogovarjali s predsednikom Planinskega društva Gorje, gospodom Jožetom Kosmačem, ki nam je povedal, da so v čast obletnici že organizirali proslavo, na kateri je obiskovalce zabavala Gorjanska godba. V načrtu so imeli tudi tradicionalen vzpon na vrh Triglava, vendar sta jim letos žal na pot stopila megla in veter.

Dom je sicer izredno priljubljena postojanka pohodnikov, ki se podajajo na Triglav in se odločijo za vmesni počitek, pijačo, topel obrok ali prenočišče na enem od ležišč, ki jih ponujajo. Od tu se potem naslednji dan spočiti in podkrepljeni s planinskimi dobrotami, ki jih pripravljajo v domu, podajo približno uro in pol hoda oddaljenemu Triglavu naproti.

V planine na najboljše sveže palačinke

Kosmač pravi, da se v njihovi kuhinji trudijo kar najbolje razvajati želodčke svojih gostov. Ti po njegovih besedah letos v večji meri prihajajo iz Slovenije, med tujimi pa ta hip prevladujejo Čehi in Slovaki. Med drugim gostom ponujajo polpenzion z zajtrkom in večerjo, ki gostom omogoča izbiro med tremi različnimi meniji. Kot pravi, si obiskovalci najbolj navdušeno oblizujejo prste po njihovih palačinkah, ki so vedno sveže spečene.

Letošnja sezona jim je postregla tudi z nekaterimi izzivi

Po besedah Kosmača je obisk v primerjavi s preteklimi leti to sezono nekoliko slabši. Zaradi ukrepov in omejitev, povezanih s koronavirusom, namreč ni možno popolnoma zapolniti vseh kapacitet. "Letos imamo tudi nekaj težav s pomanjkanjem vode, katere edini vir nam predstavlja kapnica," je še dodal. A izzivom navkljub se ves čas držijo svojega poslanstva, da za svoje obiskovalce najbolje poskrbijo.

V načrtu je vedno nekaj novega

"Svoje obiskovalce želimo kar najbolj zadovoljiti, zato vsako leto poskrbimo za kaj novega. Letos smo prijavljeni na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj imamo v načrtu popravilo oken, sanitarij in strehe. Resno razmišljamo tudi o sončnih panelih, da ne bomo več odvisni od agregata," o načrtovanih novostih za dom pove še pove Kosmač.