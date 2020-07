Ob pogorišču Kocbekovega doma na Korošici, ki so ga po napaki planinke oktobra 2017 pogoltnili ognjeni zublji, so pri PD Celje Matica postavili tri kontejnerje. V enem od njih bodo na voljo tudi zasilna ležišča.

Dvajsetega oktobra bodo minila natanko tri leta, odkar je priljubljen Kocbekov dom na Korošici zaradi usodne napake planinke pogorel do tal. S 1. julijem se je tam začelo pisati novo planinsko poglavje. Poleg pogorišča so postavili tri kontejnerje, v enem bo mogoče tudi prenočiti.

Nekaj več kot dve leti po usodni napaki poljske planinke, ki je oktobra 2017, v času, ko je Kocbekov dom na Korošici po poletni sezoni že zaprl svoja vrata, v zimski sobi prekuhavala vnetljivo snov, prepričana, da gre za vodo, ki je v plastenki ostala v zimski sobi, in povzročila požar, ki je pogoltnil kočo, so blizu pogorišča nekdanjega doma postavili tri kontejnerje. Združeni pod skupno streho bodo do nadaljnega nadomeščali planinski objekt.

Foto: Matjaž Čanžek V enem od njih bo nastanjen oskrbnik – vajeti na Korošici je s prvim julijskim dnem prevzel Matjaž Čanžek iz Celja – drugi bo namenjen kuhinji in skladišču, v tretjem pa bo na voljo 16 zasilnih ležišč.

Za zdaj elektrike še ni. "Čakamo na sončne celice, tako da se bomo izognili zaganjanju agregata," je povedal Hanžek.

Hrana bo zato na voljo čez približno dva tedna, že zdaj pa vas na Korošici, ki je s Kocbekovim domom umeščena v Slovensko planinsko pot, čaka pijača.

Če se odpravljate v gore, ne pozabite na zaščitno vedenje. Tudi v gorah veljajo smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Te do izraza še posebej pridejo pri prenočiščih, saj lahko v istem prostoru spijo samo člani istega gospodinjstva ali ljudje, ki so v gore prišli v isti skupini in so se potemtakem družili že prej.

Takole bo videti nov Kocbekov dom na Korošici. Foto: Idejna zasnova Kocbekovega doma na Korošici

Kar zadeva gradnjo novega, zelo sodobnega Kocbekovega doma, ki bo imel tudi dve apartmajski sobi, je ta za zdaj na stranskem tiru, saj so pri PD Celje Matica, ki skrbi za dom, prednost dali gradnji novega doma na Okrešlju (tudi ta je pogorel), kjer so se dela že začela.

Gradnjo novega doma na Okrešlju lahko podprete z SMS sporočilom na 1919 z geslom Okrešelj5 (s tem boste prispevali pet evrov).

Odločitev, da najprej dokončajo kočo na Okrešlju je bila sprejeta iz povsem praktičnih in logističnih razlogov, je pojasnil predsednik PD Celje Matica Brane Povše.

"Koča na Okrešlju je bolj obiskana in z vidika našega društva tudi bolj donosna, poleg tega je dostopna s tovorno žičnico, zato je dostava materiala precej lažja kot na Korošici, kjer bo gradnja odvisna od helikopterskega prevoza," je povedal Povše.

Kako je bil videti prejšnji in kako bo videti novi Kocbekov dom?

Prvi Kocbekov dom je bil zgrajen leta 1874 in je bil prvotno namenjen pastirjem. Leta 1912 je bil prvič obnovljen, naslednja obnova pa je bila leta 1929, ko so kočo nadzidali z etažo. Leta 1930 so dom na odprtju uradno poimenovali Kocbekov dom na Korošici v spomin na pokojnega publicista in pedagoga Franca Kocbeka. Leta 1935 so kočo še drugič razširili, tokrat z novo zimsko sobo. Foto: Manca Čujež

Leta 1973 so izvedli obnovitvena dela v notranjosti, leta 1996 pa je bila koča zadnjič razširjena in dodatno obnovljena. Takrat so nanjo namestili tudi sončne celice. Poznejše obnove so zajemale novo streho, pločevinasto pročelje, ureditev sanitarij in obnovitev heliodroma. Zadnja obnova je bila leta 2017, istega leta, ko je koča pogorela do tal. Foto: Beno Karner

Novo podobo Kocbekovega doma so zasnovali v Arhitekturnem biroju Kultivator kreativna arhitektura. Dom bo povsem samooskrben pri zagotavljanju vode in električne energije (koča bo izkoriščala sončno in vetrno energijo). Nova koča bo tudi ekološko učinkovita, saj bo opremljena s čistilno napravo, meteorna voda bo tekla v rezervoar in se uporabljala za sanitarno vodo, izvirska voda (izvir pitne vode je le 300 metrov oddaljen od koče) pa bo namenjena pitju in kuhanju. Foto: Idejna zasnova Kocbekovega doma na Korošici

Foto: Idejna zasnova Kocbekovega doma na Korošici

Kako lahko pomagate pri zapolnjevanju finančne skrinje?

Za gradnjo novega Kocbekovega doma lahko prispevate s SMS-donacijami. Ključno besedo KOROSICA 5 pošljite na 1919 in s tem prispevajte pet evrov.

