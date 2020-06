V naši petkovi rubriki Kam za izlet po Sloveniji vas vabimo na Kriške pode na 2050 metrih nadmorske višine, eno najbolj pravljičnih lokacij v Julijskih Alpah. Pot iz Zadnjice nad Trento vam bo sicer res vzela dobre štiri ure, a ko boste dosegli cilj in se pred Pogačnikovim domom na Kriških podih oddahnili in razgledali po okolici, si boste rekli: Vredno je bilo.

Na Kriške pode vodi več poti, a najpogostejša in najenostavnejša (še vedno je to visokogorska tura in morate biti nanjo ustrezno pripravljeni) je tista iz Zadnjice nad Trento. Če se boste pripeljali z gorenjske strani, jo najdete na 50. serpentini vršiške ceste v smeri proti Trenti.

Foto: Jan Lukanović Parkirate lahko na tamkajšnjem makadamskem parkirišču in sledite usmerjevalnim tablam. Na križišču zavijte levo, medtem ko desno pot vodi do Prehodavcev in Doliča.

Vse do jeseni bomo na Siol.net ob petkih ponujali ideje za izlet. Če se tudi vam porodi kakšna ideja, vabljeni, da jo zapišete v komentar ali se nam oglasite na e-naslov: alenka.terankosir@tsmedia.si.

1400 višincev

Do cilja vas čaka približno 1400 višinskih metrov, kar vam bo vzelo približno štiri ure.

Prvi del poti vodi skozi gozd po markirani pešpoti (mulatjeri), zadnji pa čez melišča, kar pomeni, da si boste v sončnem vremenu in pripeki komaj sproti brisali pot s čela. Na tem delu je tudi studenec z vodo, kjer si boste lahko dotočili dragoceno tekočino.

Na Kriških podih so kar tri visokogorska jezera. Največje je Spodnje Kriško jezero na nadmorski višini 1.880 metrov in hkrati tudi najbolj fotogenično in najtoplejše. Jezero ovalne oblike je dolgo približno 140 metrov, široko 100 metrov in globoko 8,5 metra. Foto: Alenka Teran Košir

Obvezni postanek: Spodnje Kriško jezero

Nekaj metrov pred vrhom, na višini 1.880 metrov, vas na desni strani čaka Spodnje Kriško jezero, največje, najbolj fotogenično in najtoplejše od treh Kriških jezer. Jezero ovalne oblike je dolgo približno 140 metrov, široko 100 metrov in globoko 8,5 metra.

Čeprav vas bo v pripeki morda mikalo, da zaplavate, je bolje, da se temu izognete, saj je plavanje in namakanje v visokogorskih jezerih prepovedano. Več o tem si lahko preberete v spodnjem članku:

Srednje Kriško jezero, okrogle oblike 60 krat 60 metrov, leži nekaj metrov nižje od Pogačnikovega doma na Kriških podih, na višini 1.939 metrov, in je lepo vidno s klopi za kočo, Zgornje Kriško jezero pa vas čaka nad kočo. Meri približno 80 krat 80 metrov in je najvišje ležeče slovensko jezero (2.154 metrov).

Lani smo ekipo Pogačnikovega doma obiskali v sklopu akcije Naj planinska koča, v kateri z vašo pomočjo izbiramo najbolj priljubljeno planinsko postojanko. Foto: Jan Lukanović

Če želite kar najbolje izkoristiti turo, predlagamo, da prespite in si odpočijete v Pogačnikovem domu, kjer je vedno zabavno, sproščeno in se dobro je (tudi za vegane), in se naslednji dan povzpnete na enega od okoliških vrhov. Odvisno od vaše pripravljenosti – Pogačnikov dom (zanj lahko glasujete v našem poletnem izboru Naj planinska koča) je umeščen med Planjo, Razor, Križ, Stenar in preostale čudovite vršace Julijskih Alp, zato je idealna izhodiščna točka.

Lani smo obiskali ekipo, ki skrbi za gostoljubje na Pogačnikovem domu. Ta je svoja vrata spet odprl 24. junija, ekipa pa je ista kot lani (video/montaža: Jan Lukanović):

Pogačnikov dom na Kriških podih spada pod okrilje Planinskega društva Radovljica, oskrbujejo pa ga s tovorno žičnico.

Graditi so ga začeli leta 1948, odprli pa so ga tri leta pozneje. Poimenovali so ga po Jožetu Pogačniku (1927–1951), načelniku Gospodarske komisije PZS in pobudniku gradnje doma, ki se je smrtno ponesrečil prav na poti na odprtje doma.

Razgled, za katerega se splača štiri ure ali več gristi v kolena. Foto: Aleš Zdešar (www.slovenia.info) Lani so prenovili jedilnico in pod okriljem evropskega projekta Life SustainHuts postavili vetrnico, ki že ustvarja zalogo energije. Da bi še zniževali emisije ogljikovega dioksida v naravnem okolju, so na streho doma postavili dodatne sončne celice.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Dom je po zimskem spancu včeraj, na dan državnosti, spet odprl svoja vrata in bo odprt vse do konca septembra. Če ga boste obiskali izven teh terminov, si zatočišče lahko poiščete v zimski sobi.

Preberite še: