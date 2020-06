Preveč planinskih koč je že zgorelo, to bi lahko rešilo težavo #video

V samo zadnjih treh letih sta do tal pogoreli kar dve planinski koči – oktobra 2017 so ognjeni zublji pogoltnili Kocbekov dom na Korošici , novembra lani je zgorel še Frischaufov dom na Okrešlju – , kar je dovolj alarmanten znak za ukrepanje. To so prepoznali tudi organizatorji vseslovenske akcije Očistimo naše gore, ki so v sklopu njene 11. sezone 52 planinskih koč opremili s protipožarnimi ampulami, ki se samodejno sprožijo v primeru izbruha požara. Raziskave kažejo, da se v primeru, da požar pogasimo v prvih sedmih minutah, lahko izognemo požarni katastrofi.

V obdobju samostojne Slovenije so po podatkih Planinske zveze Slovenije zagorele tri planinske koče. Leta 1999 je požar uničil planinski dom na Zelenici, oktobra 2017 je zaradi napake planinke, ki je v zimski sobi po pomoti prekuhavala petrolej namesto vode, ogenj pogoltnil Kocbekov dom na Korošici, novembra lani pa je stik na električni napeljavi povzročil požar in popolno uničenje Frischaufovega doma na Okrešlju.

V obdobju samostojne Slovenije so ognjeni zublji pogoltnili kar tri planinske koče. Novembra lani je pogorel Frischaufov dom na Okrešlju, manj kot dve leti prej pa Kocbekov dom na Korošici. Foto: STA

To so prepoznali tudi pri Zavarovalnici Triglav, kjer so se odločili, da se v 11. sezoni vseslovenske akcije Očistimo naše gore posvetijo področju požarne varnosti v planinskih kočah. V ta namen so med 52 planinskih koč po Sloveniji, ki so se prijavile na razpis, razdelili 152 protipožarnih ampul.

Kot je pojasnil Peter Filip Jakopič, direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v Zavarovalnici Triglav, so njihove izkušnje pokazale, da je v planinskih kočah kar nekaj šibkih točk, ki zmanjšujejo požarno varnost, zato je vsaka pomoč v obliki preventive več kot dobrodošla.

Peter Filip Jakopič, direktor službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v Zavarovalnici Triglav, pravi, da so njihove izkušnje pokazale, da je v planinskih kočah več šibkih točk, kar zadeva vidik požarne varnosti. Foto: Ana Kovač

Ne samo, da je večina planinskih domov zunaj sezone zaprtih in brez prisotnosti ljudi, ki bi lahko ukrepali v primeru požara, da je velik del planinskih objektov lesen in hitro vnetljiv, da so v marsikateri koči stara oziroma dotrajana električna napeljava in manj ustrezne kurilne naprave, težava je tudi v tem, da v bližini koč, še posebej težje dosegljivih, ni gasilske infrastrukture in zadostne količine vode, s katero bi lahko ukrotili morebitni požar.

"Vse to nas je navdalo z odločitvijo, da bi v letošnji akciji poudarek namenili požarni varnosti oziroma preventivi," je povedal Jakopič.

Ena od tehničnih rešitev za gašenje začetnih požarov, ki so se izkazale za precej učinkovite, so gasilske ampule, ki morajo biti nameščene na kritičnih točkah oziroma mestih, kjer je največja verjetnost, da bi lahko izbruhnil požar.

To pomeni nad električnimi omaricami, nad pečmi centralne kurjave, nad štedilniki v kuhinji, v večjih plovilih pa nad strojnico motorja.

Začetni požar - gre le za manjši plamen oziroma dim, ki je lociran na manj kot 2 kvadratnih metrih površine - se lahko v samo sedmih minutah razširi do te mere, da ga ne moremo obvladati sami. Če se odzovemo pravočasno, ga lahko pogasimo sami in preprečimo veliko gmotno škodo, če pa se požar razširi in zajame sosednje predmete ali celo prostore, gre za razvit požar in ga brez pomoči gasilcev ni več mogoče pogasiti.

Kako deluje protipožarna ampula?

Ampula deluje tako, da se sproži, ko temperatura tekočine v njej preseže 90 stopinj Celzija. Takrat se plini v njeni notranjosti tako razširijo, da steklo ampule popusti, gasilna tekočina pa se sprosti.

Tekočina gasi na tri načine: tako, da odvzame toploto in kisik, pri tem pa ustvari film na goreči snovi, ki preprečuje ponoven vžig. Če je ampula nameščena na višini dveh metrov, ob sprožitvi pogasi površino dveh kvadratnih metrov.

Tekočina v ampuli je neškodljiva za ljudi, živali in okolico.

Foto: Ana Kovač

Gasilsko ampulo se lahko uporablja na dva načina – lahko se sproži samodejno, lahko pa njeno delovanje sproži tudi človek, ki jo v primeru požara lahko sname z nosilca in vrže čim bližje nad izvor ognja v steno ali strop.

Ampula se bo razbila, tekočina pa se bo razpršila po tlečem ognju.

Tekočino lahko tudi primešate 10 litrom vode za gašenje in s to mešanico učinkoviteje zadušite ogenj.

Ampule Bonpet za samodejno pogasitev začetnih požarov so plod slovenskega znanja.