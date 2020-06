Naj se sliši čudno, pa vendar: kapa in rokavice tudi poleti spadajo v nahrbtnik #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med obvezno planinsko opremo v letošnji sezoni sodita tudi zaščitna maska in razkužilo.

Med obvezno planinsko opremo v letošnji sezoni sodita tudi zaščitna maska in razkužilo. Foto: Ana Kovač

V gorah se začenja najbolj aktivni del sezone, zato so vsi nasveti, kako se izogniti nesrečam, več kot dobrodošli. Kaj vzeti s seboj v gore, tudi če se vam zdi, da v poletnih dneh marsičesa ne boste potrebovali?

Najpomembnejše je, da se na turo dobro pripravimo, da se lotevamo ciljev, ki smo jim kos, in da imamo v mislih dejstvo, da smo na vrhu šele na polovici poti.

Alpinistični inštruktor in gorski reševalec Matjaž Šerkezi poudarja, da je kljub visokim temperaturam na severnih straneh, kamor sončni žarki ne sežejo, ponekod še vedno sneg, prav snežišča, tudi če gre za krajše odseke, pa so lahko na veliki naklonini zelo nevarna za zdrs in težje poškodbe.

Prečimo jih le, če imamo primerno opremo in ustrezno znanje, sicer je bolje, če se obrnemo. "Gora nas bo počakala, hrib bo še dolgo tam in priložnosti bo veliko," ob tem poudarja Šerkezi.

Šerkezi predstavlja obvezno planinsko opremo:

Ne pozabite na topla oblačila. Ne glede na vročino.

Svetuje, da se v gorah izogibamo poletnim oblačilom oziroma s seboj vzamemo tudi toplejša.

V nahrbtniku naj bodo obvezno tudi kapa in rokavice, dobrodošla je tudi astronavtska folija, ki nas bo grela, če bomo v primeru nesreče ali slabe orientacije več ur čakali na pomoč.

V gorah je zelo dobrodošla tudi astronavtska folija, ki jo najdete v vseh športnih trgovinah. Foto: Ana Kovač

"Če se poškoduješ ali izgubiš, se lahko zelo hitro podhladiš. Julija in avgusta po statistiki beležimo največ podhlajenih ljudi," je presenetil Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije.

Zelo pomembna je tudi primerna obutev – v spodnji tabeli si lahko preberete, kaj potrebujete za različno zahtevne ture. "Dobra obutev je kot gume na avtu," pomembnost dobre pohodniške obutve ponazori Šerkezi.

Kaj sodi v nahrbtnih na različno zahtevnih turah?

Včasih je dobra tudi plastenka

Nikakor ne smete pozabiti na tekočino – Šerkezi svetuje uporabo termovke, ki vodo poleti ohranja hladno, pozimi pa vročo, ne izključuje pa niti uporabe plastenke, še posebej, če se na turo odpravite z otroki, saj si bodo zaradi prozorne embalaže otroci lažje predstavljali, koliko tekočine še imajo in se ob tem naučili dragocene lekcije o njeni premišljeni porabi.

Prva pomoč s tabletami proti alergiji

Ne pozabite niti na prvo pomoč, v kateri naj bodo tudi tablete proti alergiji, saj je teh zelo veliko, ter na železno rezervo v obliki energetske ploščice ali suhega sadja, oreščkov.

Med obvezno planinsko opremo sodijo tudi sončna krema in kakovostna sončna očala, ne pozabite niti na kompas, planinsko karto novejšega letnika, čelno svetilko in polnilnik za baterijo mobilnega telefona.

Ste vešči uporabe planinskega zemljevida? Foto: Ana Kovač

Letos zaradi pandemije, ki nam je pošteno zapletla življenje, v gore vzemite tudi zaščitno masko in razkužilo ali razkužilne robčke.

Ne pozabite na čelado, ki vas bo ščitila pod krušljivimi stenami, in ob morebitnih padcih na meliščih.

