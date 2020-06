Naj planinska pot 2020 ponuja izjemne razglede, a je primerna le za izkušene planince

Naj planinska pot 2020 je prepričljivo postala planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice, nekoč imenovana tudi Bambergova pot, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav. To pot bodo, če bo vreme omogočalo, še pred avgustom obnovili markacisti ob pomoči finančnih sredstev zavarovalnice.

Planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice je primerna le za izkušene planince in ponuja izjemne razglede tako na Severno triglavsko steno kot tudi na gore nad dolino Soče, so v sporočilu za javnost pojasnili na zavarovalnici. Po besedah Uroša Vidoviča iz Planinskega društva Ptuj, kjer že od leta 1994 skrbijo za urejenost te poti, njeno vzdrževanje predstavlja društvu velik izziv, ki pa se zaradi podnebnih sprememb še stopnjujejo.

Upajo, da jo bodo obnovili še pred avgustom

"Vse več je skalnih podorov in krušenja skal. Zato moramo poleg rednega obnavljanja markacij obvezno čistiti zapadlo kamenje in nadzirati morebitne poškodbe kovinskih varoval. Obnovitvena dela na poti, ki je bila nazadnje obnovljena pred več kot 25 leti, so tako nujno potrebna, da bo trasa številnim domačim in tujim obiskovalcem gora še naprej zagotavljala varen vzpon čez Plemenice na Triglav," je pojasnil Vidovič.

Zaradi zahtevnosti poti bo njeno obnovo vodila tehnična ekipa markacistov Planinske zveze Slovenije (PZS). V kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale, bodo pot obnovili še pred avgustom, ko jo obišče največ ljudi.

Kot je dejala vodja akcije Očistimo naše gore, v sklopu katere poteka izbor Naj planinske poti, Ana Cergolj, bodo markacisti na izbrani poti zamenjali dotrajane kline in jeklenice, jo očistili skal in obnovili markacije.

Gre za izjemno zahtevno pot, primerno le za izkušene planince. Ponuja izjemne razglede tako na Severno triglavsko steno kot tudi na gore nad dolino Soče. Foto: Irena Mušič Habjan

Ozaveščanje o pomenu dela manj kot 800 markacistov

Planinke in planinci so letos že tretje leto zapored izbirali Naj planinsko pot. Letos so lahko izbirali med sedmimi visokogorskimi trasami, ki jih je v nabor vključila PZS. Na drugo in tretje mesto pa sta se uvrstili jubilejna planinska pot z Vršiča čez Zadnje Plate na Prisojnik skozi Zadnje okno ter planinska pot Kranjska koča na Ledinah-Koroška Rinka.

Z akcijo Očistimo naše gore, ki poteka pod okriljem Zavarovalnice Triglav in v sodelovanju s PZS, želijo organizatorji ozaveščati o pomenu dela manj kot 800 markacistov - prostovoljcev, ki skrbijo za urejenost okoli 10.000 kilometrov planinskih poti po vsej državi.

Predsednik PZS in vodja obnove zmagovalne poti Jože Rovan je ocenil, da je izbor, poleg same obnove planinskih tras, pomemben tudi zato, ker širi glas o prostovoljnem delu markacistov in vabi v njihove vrste.

V preteklih dveh letih sta naziv Naj planinske poti dobili že Rečiška planinska krožna pot in pot iz Logarske doline na Okrešelj.

