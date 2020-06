Vabljeni k podpori projekta Naj planinska koča v tekmovanju Websi

Oglasno sporočilo

Na Siol.net v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije letos poteka že šesti izbor za Naj planinsko kočo. V teh letih smo prejeli že dve prestižni, marketinški nagradi. Dve zaporedni leti, 2015 in 2016 je projekt osvojil prestižni nagradi na festivalu Sporto.

Tokrat smo projekt prijavili na tekmovanje Websi v kategorijo Dogodki in prosti čas. Poleg žirije, ki izbira zmagovalni projekt v posamezni kategoriji, imajo pri Websiju tudi kategorijo Glas ljudstva, v kateri pa ima glavno vlogo splošna javnost.

Vabimo vas, da podprete projekt Naj planinska koča 2019. To lahko naredite tukaj. Ko se vam odpre povezava, izberite kategorijo Dogodki in prosti čas, nato pa poiščite projekt Naj planinska koča 2019. Ob izbiri projekta ste vabljeni, da ga ocenite z 1 do 5 glede na všečnost in uporabnost. Glasujete lahko vse do 30. junija.

Veseli bomo vaše podpore.

Organizatorji tekmovanja Websi bodo med vsemi, ki bodo glasovali za prijavljene projekte izžrebali nekaj srečnežev, za katere so pripravili praktične nagrade.

Naj planinska koča 2020

Vabljeni tudi k glasovanju za Naj planinsko kočo 2020. Izbirate lahko med 128 planinskimi kočami ter 28 visokogorskimi kočami.

Planinski priročnik

Za vse ljubitelje planinarjenja smo ob letošnjem glasovanju za naj planinsko in naj visokogorsko kočo pripravili še brezplačen planinski priročnik Rad imam gore, ki si ga lahko naložite na svojo pametno napravo. praktičnem vodniku boste našli planinske nasvete in napotke za varen obisk gora ter druge koristne podatke.