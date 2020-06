Jutro je lahko tudi takšno: pohodniki na Šmarni gori znova množično čakali sončni vzhod

Letošnja sezona akcije Od vzhoda do vzhoda poteka pod sloganom covid-19 zamenjamo za gibanje-20, njen namen pa je spodbujati ljudi h dejavnemu načinu življenja. Kljub temu, da sončni vzhod ni bil tako slikovit kot običajno, pa so imeli pohodniki kup razlogov za dobro voljo. Ne samo zato, ker so že pred kikirikanjem petelina nekaj naredili zase, prisluhnili so lahko tudi legendarnemu pevcu Alfiju Nipiču, ki je na Šmarni gori nastopil skupaj z ansamblom Saša Avsenika.

Zaradi omejitev, ki še vedno veljajo v luči novega koronavirusa, je bil program kratek in jedrnat, pobudnica projekta Betka Šuhel pa je po razrezu torte že odbrzela novih hribom naproti.

Kot je povedala v intervjuju za Sportal, jih bo v družbi Tanje Jakelj in Nejca Poljanca ta konec tedna obiskala deset.

Takoj po jutru na Šmarni gori se je družba odpravila proti Sotinskemu vrhu v Prekmurje, sledil je vzpon na Pohorje, Celjsko kočo in na Kočo pri Gospodični.

V nedeljo bodo dan začeli z vzhodom na balkonu Gorenjske – Jamniku, se odpravili na Svetega Petra nad Begunjami, zdrveli proti Sveti Ani nad Ribnico in nato krenili proti Primorski, kjer jih čaka vzpon na Vremščico.

Projekt bodo zaključili na koncu slovenske transverzale na Debelem rtiču.

Oglejte si nekaj utrinkov s Šmarne gore:

