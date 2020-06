Turistične bone, ki pripadajo vsem prebivalcem Slovenije s stalnim prebivališčem v naši državi 13. marca, bomo lahko začeli koristiti v petek, 19. junija. Ker bonov ne bomo dobili v fizični obliki, ampak bodo ti naloženi nekje v virtualnem svetu, smo preverili, kaj se zgodi, če pri koriščenju bonov pride do izredne situacije, na primer prekinitve internetne povezave do informacijskega sistema Finančne uprave (Furs)? Skratka, kaj se zgodi, če "pade" internet?

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci Planinske zveze Slovenije pojasnil njen podpredsednik Miro Eržen, bo v takem primeru gost nastanitev plačal sam, ponudnik pa bo na Furs poslal potrdilo, ki je podlaga za izplačilo založenih sredstev upravičencu. To je zapisano v uredbi glede koriščenja turističnih bonov in so nam danes potrdili tudi na Fursu.

V zakonu je namreč zapisano, da v izrednih primerih, kamor spada tudi začasen izpad internetne povezave, potrošnik začasno založi znesek za plačilo storitev, receptor pa v sistemu eDavki izpolni določen obrazec. V roku 14 dni bo Finančna uprava vrnila sredstva upravičencu, torej stranki, ki bo letovala, so nam povedali na Fursu. Prepričani so, da teh primerov ne bo veliko, je pa varovalka za vsak primer vključena v zakon.

Tudi Eržen verjame, da take težave ne bi smele biti prepogoste, saj da so internetne povezave na kočah zanesljive, ker so koče v preteklih letih zaradi uvedbe davčnih blagajn in aplikacije eTurizem veliko investirale v tehnične rešitve.

Kako poteka koriščenje turističnega bona?

Eržen je opisal tudi postopek koriščenja bonov.

Upravičenec bo moral ob prijavi na dan prihoda ponudnika storitve obvestiti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon.

Gost bo moral imeti s sabo osebni dokument in podpisan obrazec (Potrditev unovčitve bona).

Ponudnik bo nato v informacijski sistem finančne uprave vnesel njegove podatke, finančna uprava pa bo ustrezno zmanjšala dobroimetje upravičenca ter znesek opravljene storitve izplačala ponudniku storitev.

V koče v visokogorju vzemite fotokopijo osebnega dokumenta

Na PZS planincem svetujejo, naj s seboj, vsaj v koče v visokogorju, ki niso vse ustrezno tehnično opremljene, prinesejo fotokopijo osebnega dokumenta in že izpolnjen obrazec, saj ga morajo planinska društva shraniti v svoj arhiv.

"Pri posebnih primerih, če bo za mladoletne osebe bon unovčil nekdo, ki ni zakoniti zastopnik, bo ta moral imeti s sabo podpisano posebno izjavo," je razložil Eržen.

Prvič rezervacija koče prek spleta



Tudi v planinskem domu Valentina Staniča boste namestitev lahko rezervirali preko spleta. Foto: Ana Kovač



Sodoben rezervacijski sistem bodo letos uvedli v 10 do 15 planinskih kočah z največjim deležem nočitev.



Tak način rezervacij so že potrdili v naslednjih planinskih kočah: Aljažev dom v Vratih, Dom Planika, Dom Valentina Staniča, Koča na Doliču, Koča na Planini pri Jezeru, Pogačnikov dom na Kriških podih, Poštarski dom na Vršiču, Prešernova koča na Stolu, Vodnikov dom na Velem polju in Zasavska koča na Prehodavcih, ki ste jo lani izbrali za naj visokogorsko kočo leta 2019.



Prenesenega bona ni mogoče koristiti po delih

Bodite pozorni tudi na to, da morate turistični bon, ki ste ga dobili od sorodnika, porabiti v celoti, saj poraba v več delih v tem primeru ni mogoča.

Finančna uprava RS je danes opozorila, naj tisti, ki bodo koristili prenesene bone, izpolnjenih in podpisanih izjav o prenosu bona ne pošiljajo oziroma prinašajo na finančne urade, ampak naj jih predložijo receptorju ob unovčitvi bona v turističnem objektu, kjer bodo prenočili oziroma unovčili bon.

Foto: Manca Ogrin

Kako je z unovčevanjem bonov prek platforme Booking ali Airbnb?

Bon lahko upravičenci uporabijo tudi pri rezervaciji prek rezervacijskih platform, kot je Booking, a le, če se račun poravna ponudniku storitve. Če se bo račun plačal že ob rezervaciji na platformi, bona ne bo mogoče uporabiti. Tako bona ne bo mogoče izkoristiti pri rezervaciji prek platforme Airbnb, saj je tam potrebno plačilo že ob rezervaciji.

na računalniku ali na telefonu. Za pomoč se lahko obrnete na klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti Upravičenci lahko stanje svojega bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki. Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavkeali. Za pomoč se lahko obrnete na klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si

Bone bo možno koristiti v obdobju od 19. junija do 31. decembra 2020, in sicer samo za prenočitev in zajtrk.

Kako unovčiti turistični bon?