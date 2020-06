Top 3 fotogenični izleti po Sloveniji

Slovenija to leto kliče bolj kot kadarkoli prej, da jo raziščemo in poiščemo svoj najljubši kraj. Tudi z motorjem in veliko mero pustolovskega duha. Da bo raziskovanje še lažje, smo pripravili tri izletniške ideje, ki jih morate osvojiti s svojim motorjem.

Tisti, ki še nikoli niso sedli za krmilo motorja, ne razumejo občutkov, ki prevevajo motoriste z vsakim prevoženim kilometrom: občutka svobode, popolnega nadzora nad cesto in zavoji, ki izginjajo pod pregretimi pnevmatikami.

Potovanje z motorjem ponuja drugačen pogled na lepoto okolice, zagotavlja več raziskovanja in odkrivanja kot z avtomobilom.

Slovenija je letos postala prva počitniška in izletniška destinacija poletja. In prav je tako, saj kljub svoji majhnosti skriva številne neodkrite dragulje. Ostanite doma in jo odkrijte skupaj z nami in morda boste celo z našimi predlogi doživeli popolni motoristični izlet.

#1 Dolenjska in Bela krajina

Izlet v znamenju sladkih doživetij in romantičnih postankov.

Izhodiščna točka izleta so Olimje, kjer si lahko že takoj vzamete čas za raziskovanje okolice, ali pa vsaj za nakup sladke zaloge za na pot.

Olimje so namreč med drugim znane po butični čokoladnici, v tem malem kraju pa lahko obiščete še marsikatero znamenitost: Minoritski samostan Olimje, veličastno cerkev Marijinega vnebovzetja in staro lekarno. Priporočamo tudi ogled ranča jelenov. Če bi se želeli pred izletom osvežiti, pa lahko obiščete bližnje terme.

Pot naj vas nato pelje do Novega mesta – prestolnice Dolenjske. Tukaj je obvezen postanek z ogledom mesta. Predlagamo sprehod po starem mestnem jedru z obvezno kavico na starem trgu. Zapeljite se nato še do Trške gore, priljubljene izletniške točke domačinov, kjer se boste naužili lepot novomeške okolice, ki jo odlikujejo slikoviti vinogradi in ljubke zidanice.

Foto: Bor Slana V bližini Trške gore se nahajajo trije gradovi: Hmeljnik, Stari grad in Otočec.

Prav slednji naj bo naslednja postojanka, kjer si lahko razgrnete odejo in si privoščite nekaj počitka v travi ob gradu ali pa vrhunsko kosilo v grajski restavraciji.

Zadnja postojanka celodnevnega izleta je Sevnica, ki je v zadnjih letih doživela popoln turistični razcvet. Najprej se zapeljite do srednjeveškega gradu na griču, od koder se vam bo odprl čudovit razgled na mesto in reko Savo.

Če boste pri volji za nekaj sladkega, lahko v mestu poskusite tudi znamenito sladico Melanija.

#2 Na morje!

Tako kot včasih – po stari cesti do morja in hop še na lov za medvedi.

Začnite v Postojni, kjer se z obiskom Postojnske jame lahko osvežite za nadaljnjo pot, ali pa se zapeljite na kratko učno uro zgodovine v Predjamski grad. Nato pa naj vas pot odpelje proti morju, kjer se lahko ustavite v Lipici ali v Sežani na rezini domačega pršuta.

V Kopru je obvezen skok v morje in malo daljši počitek ob dobrem krožniku morskih specialitet.

Foto: Getty Images Vaša naslednja točka naj bo v znamenju čudovite panorame. Iz Kopra se zapeljite po stari cesti proti Črnemu Kalu in nato do ruševin gradu Socerb. Tukaj boste lahko naredili fotografijo slikovitega razgleda, ki se razprostira po celotnem Tržaškem zalivu. Če boste imeli čas, priporočamo še ogled Svete jame, kjer se nahaja edina podzemna cerkev v Sloveniji.

Foto: Ana Kovač Pot nato nadaljujte do Postojne in nato proti Cerknici, kjer si lahko privoščite krajši postanek na Cerkniškem jezeru. Potem se zapeljite do Ribnice in pot zaključite v Kočevju, kjer lahko tudi prespite. Naslednji dan si vzemite dovolj časa za raziskovanje mesta in okolice. Predlagamo jutranji obisk starega mestnega jedra in popoldansko supanje na Rudniškem jezeru. Zelo zanimiv je tudi izlet do gradu Kostel.

#3 Nekaj več višine

Čudovita naravna kulisa z alpskim pridihom.

To je tura v objemu višakov in prostrane zelene pokrajine. Začnite na Jezerskem ob Planšarskem jezeru, vožnjo pa nadaljujte do prelaza in mejnega prehoda z Avstrijo.

Po slabi uri boste prispeli do Logarske doline, kjer si lahko privoščite daljši odmor – najprej si vzemite čas za konkretno kosilo na eni od številnih domačij, nato pa si oglejte naravne lepote, kot sta na primer slapova Rinka in Palenk. Obvezni postanek za spominsko fotografijo je ob znameniti Logarjevi lipi.

Če se boste odločili za daljši oddih v osrčju Logarske doline, predlagamo nastanitev na eni izmed številnih turističnih kmetij, kjer boste lahko najbolje spoznali pristnost okolice.

Pot naj vas potem odpelje do Solčave proti Lučam, kjer je skalnat obelisk, poimenovan Igla. Tja naj bi ga postavila ajdovska deklica.

Vaša naslednja postojanka na poti naj bo Gornji Grad, kjer predlagamo, da si ogledate cerkev svetega Mohorja in Fortunata.

Raziskovanje z motorjem – naj bo varno

Potovanje z motorjem je edinstvena izkušnja, ki zelo hitro "zleze pod kožo", pravijo motoristi. Ne gre zgolj za izbiro prevoznega sredstva, ampak bolj za življenjski slog, ki te popelje v čisto drugačne avanture.

Da bodo te avanture tudi varne, pa lahko poskrbi tudi motorist sam – z načinom vožnje, s pravilno izbiro motoristične opreme in ne nazadnje z brezhibnostjo motorja. Na motorju so napake še toliko bolj usodne, zato sta premišljenost in osredotočenost ob vsakem zavoju še kako pomembni.