Da bo vožnja z motorjem res pravi užitek

Letošnja motoristična sezona je nedvomno drugačna od prejšnje, saj se je začela pozneje. In čeprav ste zaradi omejitev številni motoristi na prvi krog sezone čakali veliko dlje, še vedno velja upoštevati zlata pravila varnosti in postopnost. Zato naj se vam ne mudi in ne skušajte nadomestiti izgubljenega časa.

Trenutek, ko se bodo ceste odprle novim zavojem in ko se bo ob vsakem ovinku sprostil kanček pustolovskega adrenalina. Ko se bo slikovita okolica izmenjavala s kilometri in bo občutek svobode spet napolnil pljuča in razbistril um …

Priprava na sezono

Želja po raziskovanju in svobodnem odkrivanju se pri povprečnem motoristu kopiči skozi vse zimsko obdobje, in ko napoči čas za nove spomladanske zavoje, se čas ustavi, srčni utrip se poviša, zvok motorja pa postane vsakodnevna stalnica.

In čeprav vas žene neustavljiva želja po novih poteh in novih cestnih avanturah, je na sedlu dvokolesnika še kako pomembno, da se svojih novih cestnih odkritij lotite postopoma in počasi.

Foto: Klemen Korenjak

To pomeni, preprosto to, da najprej izberete krajše in manj zahtevne izlete, na katerih boste zlahka ujeli lanski motoristični ritem in na novo spoznali svoj motor.

Motor se hitro premika. Zato si bodo dogodki sledili hitreje, kot jih bodo misli lahko procesirale, telo pa nanje reagiralo.

V kakšnem stanju je vaš motor? Foto: Klemen Korenjak Na začetku sezone pa je pomembno, da naredite podroben pregled motorja: Zavore: preverite delovanje zavor in nivo zavorne tekočine. Pnevmatike: skrbno preverite ustreznost vaših pnevmatik, saj je kakršnakoli poškodba lahko že nevarna. Verige: preverite in podmažite verige na motorju. Svetlobna oprema: preverite dejansko delovanje vaših luči.

Varnost na daljših turah

In ko bo sezona stekla in bo za vami že nekaj motorističnih kilometrov, potem bo napočil čas tudi za kakšno bolj zahtevno turo. Vendar vedno z mislijo na varnost.

Ena glavnih težav pri vožnji z motorjem je utrujenost in pomanjkanje koncentracije. Motorist mora biti stoodstotno prisoten pri vožnji in skoncentriran na dogajanje. Samo sekunda nepazljivosti je lahko usodna. Pomembno je torej, da znate prepoznati prve znake utrujenosti in upoštevate nasvete odmorov.

Opozorilni znaki utrujenosti na motorju: pojavijo se prve bolečine, predvsem v stegnih, zadnjici, v hrbtu med lopaticami, pod vratom ali v ramenih. To so prva opozorila, da je čas za odmor.

Splošni napotki za večjo varnost Pred vsako vožnjo preverite brezhibnost motorja ter pnevmatik;

nikoli ne vozite pod vplivom alkohola ali drugih drog;

ali drugih drog; vedno uporabljajte zaščitno čelado in ostalo opremo, kot so ščitniki, jakna, rokavice (tudi pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomožnim motorjem do 25 km/h);

in ostalo opremo, kot so ščitniki, jakna, rokavice (tudi pri vožnji z mopedom ali kolesom s pomožnim motorjem do 25 km/h); ne vozite prehitro , saj hitrost povečuje verjetnost padca, podaljšuje zavorno pot, ostale voznike pa presenetite;

, saj hitrost povečuje verjetnost padca, podaljšuje zavorno pot, ostale voznike pa presenetite; vedno vozite s prižganimi lučmi ter si nadenite odsevni telovnik , da boste bolje vidni in prej opazni, saj je vidnost ključni element varnosti v prometu;

ter si nadenite , da boste bolje vidni in prej opazni, saj je vidnost ključni element varnosti v prometu; posebej bodite pozorni na vozila, ki zavijajo , da vas ne spregledajo, ter na tovorna vozila, da se jim ne zapeljete v mrtvi kot;

, da vas ne spregledajo, ter na tovorna vozila, da se jim ne zapeljete v mrtvi kot; pri zavijanju in vožnji skozi ovinke bodite pozorni na to, da s celotnim telesom ne prečkate vmesne črte (polovice vozišča);

bodite pozorni na to, da s celotnim telesom ne prečkate vmesne črte (polovice vozišča); raje, kot sami, se odpravite v družbi več motoristov, da boste bolje opazni ter da skrbite drug za drugega, nikakor pa ne tekmujte med seboj;

več motoristov, da boste bolje opazni ter da skrbite drug za drugega, nikakor pa ne tekmujte med seboj; bodite pozorni na razne neravnine , pesek ali mokro spolzko cestišče in absolutno znižajte hitrost;

, pesek ali mokro spolzko cestišče in absolutno znižajte hitrost; preizkušanje motorja, polaganja ovinkov ter lastnih sposobnosti izvajajte raje na kakšnem varnem poligonu, nikakor pa ne na cesti, kjer so situacije težko predvidljive. (Vir: Agrancija za varnost prometa)

Zavarovanje

Da bo vse v redu tudi v primeru, ko pride do nezgode, poskrbite z ustreznim zavarovanjem za motor, da boste varni pred finančno izgubo. Pri izbiri zavarovanj upoštevajte:

kakšen motor vozite in koliko je vreden,

koliko kilometrov prevozite na leto,

kdaj in po kakšnih cestah se vozite z njim,

kje ga največkrat parkirate,

ali z njim večkrat potujete tudi v tujino,

ali se z vami vozi tudi sopotnik,

ali so še kakšne okoliščine, ki vplivajo na vašo varnost, varnost vašega sopotnika in motorja.

Po podatkih Zavarovalnice Triglav znaša povprečna škoda na motorju okoli 1.400 evrov, kar ni zanemarljiv strošek. Zato vsekakor razmislite o sklenitvi splošnega kaska.

Zavarovanje motorja je po zakonu obvezno, vendar osnovno zavarovanje ni vedno dovolj za resnično brezskrbno vožnjo, saj zadošča le za kritje škode, ki jo nenamerno povzročite drugim udeležencem nezgode. Kaj pa vi in vaš motor? Na voljo imate več možnosti:

Zavarovanje voznika motornega kolesa za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+)

AO+ krije škodo za telesne poškodbe voznika, če je ta povzročitelj nesreče in je v nesreči poškodovan. Po navajanju reševalcev je motorist ob nesreči kar 13-krat bolj ogrožen kot voznik avtomobila. Voznika avtomobila vsaj deloma varujejo karoserija avta, varnostni pas in zračne blazine. Motorista zgolj čelada in kombinezon. Na motoristovo telo zato delujeta ves pojemek sil in naletna teža neposredno.

Zavarovanje avtomobilskega kaska za motorna kolesa

Če smo že pri kasku, ga predstavimo bolj natančno. Kasko zavarovanje krije škodo, ki jo kot motorist povzročite sami sebi, in škodo, ki je nastala zaradi dogodkov, ki niso odvisni od vas in jih niste mogli predvideti. Zavarovanje kaska je priporočljivo za neizkušene motoriste, za tiste, ki letno naberete veliko kilometrov in tiste, ki se veliko oziroma dnevno vozite z motorjem ne glede na to, kakšne so vremenske razmere. Te imajo namreč veliko večji vpliv na vožnjo motorja kot pa na vožnjo avta.

Zavarovanje avtomobilske asistence

Med vožnjo z motorjem se vam lahko marsikaj pripeti, zaradi česar ne boste mogli nadaljevati poti in boste potrebovali prevoz domov. Zato ne bo odveč premislek o sklepanju zavarovanja avtomobilske asistence za motorna kolesa z močjo motorja nad 4 kW.

To je oblika zavarovanja, ki vam 24 ur na dan zagotavlja pomoč – asistenčne storitve in kritje stroškov tako v Sloveniji kot v večini evropskih držav. Asistenčni center je dosegljiv na 080 2864 (iz tujine +386 2222 2864).