Nogometni turnir na najvišje ležečem igrišču v Sloveniji #video

Potem ko so bile oči nogometne javnosti prejšnjo soboto uprte v Lizbono, kjer sta se v finalni tekmi lige prvakov pomerila francoski PSG in nemški Bayern, so bile isti dan nekatere oči uprte v travnato zelenico v objemu gora, na Korošici, 1808 metrov nad morjem, kjer so izpeljali že 25. turnir v malem nogometu. Turnir je bil nekaj posebnega tudi po tem, da so igralce ob igrišču spodbujali pravi in glasni navijači in ne virtualni, kot smo jih vajeni iz lige NBA.

Ideja o nogometnem turnirju na precej neobičajni lokaciji se je pred četrt stoletja porodila Francu Smodišu iz Planinskega društva Celje - Matica, sicer gospodarju Kocbekovega doma na Korošici, ki je predlagal, da bi zelenico z amfiteatrom za navijače izkoristili ne samo v pašne, ampak tudi v športne namene.

"Fantje so sem gor prinesli žogo in tako se je začelo. Sčasoma so začeli vabiti tudi preostala planinska društva," nam je povedal Beno Karner, ki v zadnjih letih prevzema organizacijske vajeti turnirja.

Beno Karner, organizator malonogometnega turnirja na Korošici. Foto: Ana Kovač

V zadnji četrtini stoletja tekma še nikoli ni odpadla

Ta v zadnjih 25 letih ni odpadel še nikoli. Kljub takim in drugačnim vremenskim neprilikam. "Vedno se je igralo, tudi lani, ko se je samo dve uri po koncu turnirja travnik spremenil v jezero," nam je povedal Karner, ki je tudi tokrat bdel nad dogajanjem na igrišču (vsaka ekipa izbere igralca, ki je hkrati tudi sodnik), kjer se je pomerilo šest ekip s petimi igralci in vratarjem.

Večina jih je na Korošico prisopihala iz savinjsko-celjskega konca, med njimi pa je bila tudi gorenjska ekipa iz Dolenje vasi, kraja Petra Prevca.

Prvega turnirja leta 1996 se je udeležilo šest ekip, v najlepšem spominu pa je ostal veteranom iz ekipe Šmartno v Rožni dolini, ki so zmagali na prvi izvedbi najvišje ležečega nogometnega turnirja v Sloveniji, nato pa dosežek ponovili še devetkrat.

Foto: Ana Kovač

Turnir je do leta 2002 vodil že prej omenjeni Franc Smodiš s pomočnikom Cvetkom Kolencem. V letih 2002 in 2008 ga je nadomestil Rok Volfant, po letu 2008 pa je vodenje turnirjev znova prevzel tandem Smodiš - Kolenc. Zadnja tri leta je za krmilom turnirja Beno Karner, medtem ko za kakovost igrišča, gole in mreže že vsa leta skrbi Tone Mlinar s fanti iz Luč.

Foto: Ana Kovač

Ekipe so se na tehničnem sestanku in žrebu zbrale ob 9. uri, uro pozneje pa stopile na zelenico, kjer so se še nekaj minut prej ležerno pasle krave. Na žgočem soncu – v soboto je bilo do popoldneva brez oblačka – so na igrišču, velikem 40 krat 20 metrov, igrale dvakrat po šest minut.

Foto: Ana Kovač

O zmagi so odločale enajstmetrovke, najslajše pa se je ob koncu smejalo ekipi Športnega društva Petrovče, ki združuje ljubitelje športa v Krajevni skupnosti Petrovče. Kot nam je povedal njihov kapetan Stanko Plantak, se turnirja udeležujejo že vrsto let.

"Nekatere v ekipi smo pred leti kot otroke nosili sem gor, zdaj pa so že dovolj stari, da sami igrajo. Sicer pa smo doživeli že vse mogoče uvrstitve, bili smo že prvi, vse vmes, pa tudi zadnji," je povedal in se pridružil kolegom pri zasluženem proslavljanju uspeha.

Zmagovalci 25. turnirja v malem nogometu na Korošici so ljubiteljski nogometaši iz ŠD Petrovče. Foto: Ana Kovač

Drugo mesto je pripadlo veteranski ekipi iz Šmartnega v Rožni dolini. Foto: Ana Kovač Pokal za 3. mesto pa so dobili člani Športnega društva Mali Pariz iz Nove cerkve. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ženske ekipe na Korošici še ni bilo, so pa že gostili mešane. Podoben turnir v oktobru že prirejajo tudi v PD Kamnik. Njihova tradicija ima še daljšo brado, saj bo turnir letos že 41. po vrsti.

Karner je še povedal, da k sreči večjih poškodb na turnirju ni bilo – ne bi presenetile, kajti tekmovalci morajo pred tem opraviti še konkreten pohod do Korošice –, edino večjo poškodbo je pridelal kar sam.

"Predlani sem prespal na Molečki planini, nato pa nerodno padel na pasu ruševja, kjer so opravljali čiščenje, in se napičil na vejo. Nisem si mislil, da bo iz tega kaj hujšega, naslednji dan mi je še uspelo priti do Korošice. Začeli smo tekmi, a je moral kolega kmalu prevzeti dogajanje, jaz pa sem se s helikopterjem odpeljal v dolino," se je spomnil pripetljaja izpred let in si zaželel, da bi se čez pet let, ko bo turnir dočakal 30. obletnico, po njem lahko družili v novi planinski koči.

Kocbekov dom na Korošici je pred leti zaradi napake ene od obiskovalk povsem pogorel. Pri PD Celje Matica so v njegovi bližini postavili tri kontejnerje, ki služijo kot začasno zatočišče za planince (v njih je mogoče tudi prespati), za oskrbnika in kuhinjo. Foto: Ana Kovač

Dom v neposredni bližini nogometnega travnika, Kocbekov dom, je namreč pred leti zaradi napake planinke, ki je zunaj sezone v zimski sobi, ki je bila del doma, prekuhavala petrolej, prepričana, da gre za vodo, pogorel do tal.

Pri PD Celje Matica so v njegovi bližini postavili tri kontejnerje, ki služijo kot začasno zatočišče za planince (v njih je mogoče tudi prespati), za oskrbnika in kuhinjo. Pijačo (za zdaj hrane tam še ne ponujajo) dostavljajo s konjem ali jo prinese kar oskrbnik Matjaž Čanžek, ki je 1. julija prevzel delo na Korošici.

Novega doma bržkone še nekaj let ne bo, saj bodo v društvu dali prednost izgradnji novega doma na Okrešlju. Tudi ta je namreč pogorel.