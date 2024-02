Šeško tarča kar petih evropskih velikanov, pada nor rekord?

"Bo Benjamin Šeško poleti zapustil Leipzig?" se sprašujejo pri nemškem Bildu in dodajajo, da se za 20-letnega slovenskega nogometaša, ki ga čaka nepozabno poletje, saj bo nastopil na Euru v Nemčiji, zanima kar pet evropskih klubskih velikanov. To so AC Milan, Arsenal, Barcelona, Liverpool in Manchester City! Možnost, da bi Šeško odšel drugam, je še kako verjetna, saj se bo poleti v njegovi pogodbi z Leipzigom aktivirala odkupna klavzula. Znaša 50 milijonov evrov, kar pomeni, da bi lahko mladi napadalec že poleti zrušil rekord in se podpisal pod nov najdražji slovenski prestop vseh časov.

Kako skokovita kariera Benjamina Šeška, ponosa in dragulja slovenskega nogometa! Začel jo je kot nadpovprečno nadarjeni deček v Posavju, se nato prek Domžal preselil v Avstrijo, kjer je zablestel kot meteor in lani poskrbel za slovenski rekord, saj ga je RB Leipzig iz Mozartovega mesta pripeljal za 24 milijonov evrov. To je postal najdražji slovenski prestop vseh časov, a bi bil lahko že leto dni pozneje preteklost. In to ravno po zaslugi mladega napadalca, ki se pri Leipzigu ni ustrašil izziva, ampak si v zahtevni konkurenci izboril položaj v udarnem tandemu rdečih bikov.

V nemški bundesligi je zadel na treh zaporednih tekmah. Foto: Guliverimage

Trikrat zapored je zadel v polno v nemški bundesligi, zatresel je tudi mrežo madridskega Reala, kluba, katerega dres bi rad nekega dne oblekel, a je bil zgodnji zadetek na prvi tekmi osmine finala lige prvakov na njegovo žalost razveljavljen. In to ravno na največji tekmi njegove kariere.

Nepriznani zadetek je zaradi sodniške odločitve dvignil nemalo prahu, Šeško pa bo še dolgo sanjal izjemna posredovanja Andrija Lunina, ukrajinskega vratarja, ki je po besedah Carla Ancelottija na Red Bull Areni postregel z najboljšo predstavo, odkar stoji med vratnicama Reala. Slovenec si je priigral številne priložnosti, večkrat nevarno streljal proti vratom belih baletnikov, a je ostalo pri zmagi Madridčanov z 1:0.

Izjemen tržni produkt Leipziga

Letos ga čaka reprezentančni vrhunec kariere, nastop na Euru 2024. Foto: www.alesfevzer.com Šeško si je za svoj nastop in velik trud vseeno prislužil obilico čestitk, s tem pa se je njegov status med najboljšimi mladimi napadalci v Evropi, nenazadnje ga je pred dnevi angleški Guardian uvrstil med mlajše udeležence Eura 2024, na katere bo treba biti poleti v Nemčiji še posebej pozoren, le še utrdil. Niso pa se ustavile niti govorice, da bi lahko Šeško ekspresno, zgolj po eni sezoni v dresu Leipziga, odšel drugam.

O tem se je razpredalo že pred zimskim prestopnim rokom, a je njegov agent Elvis Bašanović dal vedeti, da je s Šeškom zadovoljen glede vsega, kar ponuja saški klub za njegov razvoj in napredek. Pozimi je ostal v Leipzigu in se zasidral v udarni enajsterici, kjer sestavlja napadalski tandem z Belgijcem Loisom Opendo, krajšo pa je na primer potegnil nemški zvezdnik Timo Werner, ki se je zaradi prehude konkurence odločil za vrnitev na Otok, tokrat v vrste Tottenhama.

Na povratni tekmi osmine finala bo 6. marca gostoval na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu in skušal vrniti udarec Realu. Foto: Reuters

Glede na potencial, ki ga Šeško prinaša s svojo mladostjo, nenazadnje je pri 20 letih dosegel že kar deset zadetkov za slovensko izbrano vrsto, v tej sezoni pa je za Leipzig v vseh tekmovanjih dosegel prav tako deset golov, bi lahko samozavestni slovenski mladenič postal izjemen tržni produkt rdečih bikov. Pri Bildu so izpostavili, da zgodbe s številnimi prejšnjimi napadalci – kot primer so navedli Francoza Jean-Kevina Augustina, Portugalca Andreja Silvo, Južnega Korejca Hwanga Hee-chana, Norvežana Alexandra Sorlotha in Nizozemca Briana Brobbeya, od katerih so pri Leipzigu pričakovali bistveno več, na koncu pa ob njihovih odhodih prejeli manj denarja od želenega – niso prinesle bistvenega poslovnega uspeha.

Kdo vse se zanima za Šeška?

Za Šeška naj bi se že pred zimskim prestopnim rokom zanimal Arsenal. Foto: Reuters Pri Šešku pa bi lahko bilo drugače. Še kako drugače. Leipzig je lani Salzburgu zanj plačal 24 milijonov evrov, a bi lahko že poleti zanj prejel 50 milijonov evrov. Klub, ki je zaradi bogatega sponzorja že tako poln denarja, bi tako lahko s pomočjo Šeška poskrbel za donosen posel, s katerim bi padel tudi nov slovenski rekord.

Da je možnost Šeškovega odhoda velika, prinaša spoznanje, da se bo poleti v pogodbi mladega slovenskega legionarja, ki jo ima z Leipzigom sklenjeno do leta 2028, aktivirala odkupna klavzula v vrednosti 50 milijonov evrov. Ta pa za bogatejše evropske klube ne bi smela predstavljati večje ovire. Za Šeškom ne pogledujeta le AC Milan ali Arsenal – o njunem zanimanju se je v zadnjem obdobju že veliko pisalo. Bild ima informacije, da se za 20-letnega bisera slovenskega nogometa zanimajo še trije evropski velikani.

V nogometnem dresu Barcelone še nikoli ni zaigral noben slovenski igralec. Foto: Reuters

Med njimi naj bi bil tudi evropski prvak Manchester City, pri katerem že nastopa Erling Haaland, Norvežan, ki se je v karieri odločil za podobno razvojno pot kot tri leta mlajši Slovenec. Šeško si je Avstriji zaradi številnih podobnosti pridobil vzdevek slovenski Haaland. Za Šeška naj bi se zanimal tudi Liverpool, proti kateremu je zablestel na prijateljski tekmi leta 2022, ko je še igral za Salzburg, in navdušil številne navijače rdečih. Na seznamu snubcev Šeška pa je po poročanju Bilda tudi slovita Barcelona – ponos Katalonije, za katero ni zaigral še noben slovenski nogometaš.

Športni direktor Leipziga: Šeško je neustavljiv Pred Šeškom bi lahko bilo še kako pestro poletje. "Neverjetno je, kako veliko je tekel, koliko dela je opravil za moštvo in kako veliko priložnosti si je priigral. Ta fant je neustavljiv," je po torkovi tekmi z Realom izpostavil športni direktor Leipziga Rouven Schröder. Ko so ga povprašali o tem, ali se kaj boji poletja, ko bi lahko kateri izmed snubcev plačal odkupno klavzulo za Šeška, Slovenec pa bi tako zapustil Leipzig, je Schröder odgovoril, da o tem ta večer ne razmišlja. Pri Bildu so pripomnili, da bo verjetno kmalu o tem le moral razmišljati.

Oblekel bo poseben, ognjen dres

Šeška nov izziv v karieri čaka v soboto, ko se bo v nemškem prvenstvu doma pomeril z Borussio Mönchengladbach. Na tej tekmi se bo skušal še četrtič zapored vpisati med strelce v bundesligi, pri tem pa bo nosil prav poseben dres. V klubu so se namreč odločili, da bodo gostitelji proti Gladbachu nastopili v dresih, na katerih ne manjka ognjenih plamenov.

Unser Outfit für Samstag steht! ❤️‍🔥



Wie sieht es hingegen bei unserem Gegner aus?



Die @borussia im (natürlich nicht nur Outfit-)Check: https://t.co/yLBwmAjkEJ pic.twitter.com/Cxh7YreXvY — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 16, 2024

Napis Leipzig on fire naj bi poudarjal energijo, odločnost in željo po zmagi. Pred tekmo sta tako v ognjenem dresu pozirala Danec Yussuf Poulsen, s katerim se bo Šeško pomeril na uvodni tekmi Slovenije na Euru 2024 v Stuttgartu, ter nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

Leipzig on fire je izpeljanka iz glasbene uspešnice Freed from desire, ki jo izvaja Gala. Nogometni navdušenci po vsem svetuso jo vzeli za svojo in poskrbeli za ogromno priredb. Po tem, ko so leta 2022 osvojili pokal, so navijači Leipziga refren spremenili v Leipzig on fire, po uspešnih in še kako učinkovitih predstavah Šeška v kvalifikacijah za Euro 2024 pa so slovenski navijači nadgradili zgodbo in pesem posvetili neposredno mlademu asu Leipziga z refrenom Šeško's on fire.

Šeško's on fire po zmagi Slovenije nad Kazahstanom in uvrstitvi Kekove čete na Euro 2024:

Postal je navijaški odmev, ki ga bo v tem letu mogoče slišati na številnih tekmah. Nenazadnje že prihodnje mesec na spektaklu v Stožicah proti Portugalski (26. marec), najglasneje pa na tekmah na Euru, kjer bo Kekovo četo proti Danski, Srbiji in Angliji na vsaki tekmi spremljajo najmanj deset tisoč navijačev. Po koncu Eura pa bi lahko napočil še trenutek za nov slovenski rekord. Če bo Šeško zapustil Leipzig, bo najdražji posel, v katerem je kdajkoli sodeloval slovenski nogometaš, poskočil kar na 50 milijonov evrov!